Daimler'in ilk yazılım geliştirme üssü Türkiye'de kuruluyor - Son Dakika

Daimler'in ilk yazılım geliştirme üssü Türkiye'de kuruluyor

04.01.2021 13:13
Daimler'in ilk yazılım geliştirme üssü Türkiye'de kuruluyor, System.String[]

Mercedes-Benz’in ana şirketi Daimler AG, 2013 yılında küresel IT stratejisi kapsamında Türkiye’yi bilgi teknolojileri üslerinden biri olarak konumlandırmasının ardından, Hindistan’a paralel olarak Küresel IT Çözümleri Merkezi’ni Türkiye’de açtı.

Mercedes-Benz'in ana şirketi Daimler AG, 2013 yılında küresel IT stratejisi kapsamında Türkiye'yi bilgi teknolojileri üslerinden biri olarak konumlandırmasının ardından, Hindistan'a paralel olarak Küresel IT Çözümleri Merkezi'ni Türkiye'de açtı.

Son 7 yılda sorumluluklarına yenilerini ekleyen merkez, 2021 yılında kurulacak Daimler Mobility Global Tech-Hub, Daimler Mobility AG.'nin kurduğu ilk yazılım geliştirme üssü olacak.

Daimler Mobility Global Tech-Hub, Daimler Mobility AG'nin küresel anlamda hizmet verecek dünyadaki ilk teknoloji hub'ı olmanın yanı sıra finansal hizmetler, bankacılık ve sigortacılık alanında birçok lokasyona baştan sona yazılım desteği sağlayacak.

İstihdam ve yatırım merkezi

2013 yılında 38 çalışan ile faaliyetlerine başlayan Küresel IT Çözümleri Merkezi, 7 yılda 10 kat büyüyerek mevcutta tedarikçileri ile beraber 380'in üzerinde çalışanı ile yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Küresel IT Çözümleri Merkezi hem mevcut çalışanlarına kariyer fırsatları sunuyor hem de potansiyel çalışanlarına istihdam olanağı yaratıyor.

Bu çerçevede 2021 yılında da Küresel IT Çözümleri Merkezi çatısı altında kurulacak olan Daimler Mobility Global Tech-Hub ekibine yazılım geliştirme alanında uzman çalışanlar katılacak. 2021 sonuna kadar sadece bu alanda 80 kişilik bir yazılım mühendisi ekibinin oluşturulması hedefleniyor.

Küresel IT Çözümleri Merkezi, Daimler Mobility Global Tech-Hub ile başlayan istihdam çalışmasını başka alanlarda aldığı projelerle de desteklemeyi hedefliyor. Bu anlamda Merkez'in 2021 yılında SAP, siber güvenlik ve uygulama yaygınlaştırma alanlarında da 30 kişilik istihdam hedefi bulunuyor.

Özlem Vidin Engindeniz; "Türkiye'den dünyaya 7/24 IT hizmeti sunuyoruz"

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Üyesi ve Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz, bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında; "Güçlü iş ortaklıklarımız ve tecrübelerimizle, Daimler bünyesinde Türkiye'den dünyaya 7/24 hizmet sunuyoruz. SAP alanında Daimler AG'nin bir çok lokasyonu için yazılım geliştirmenin yanı sıra sistem desteği ve bakım hizmeti de sunuyoruz. Ortalama 50 bin kullanıcıya destek veren, yılda 42 bin problem çözen, 72 farklı sistem güncellemesi yapan ve 40'tan fazla projeyi başarılı bir şekilde sonuçlandıran bir merkez olarak, kurduğumuz müşteri odaklı ekiplerle 'önce müşteri memnuniyeti' anlayışını sürdürüyoruz." dedi.

Özlem Vidin Engindeniz; "Küresel IT Çözümleri Merkezi olarak her yıl büyüyerek ve servis portfolyomuzu genişleterek yolumuza devam ediyoruz. Öncelikle, SAP yazılım geliştirme ve sistem bakım hizmetleri ile uygulama yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında satış ve satış sonrası hizmetler projelerini eş zamanlı olarak birçok ülkede yürütmeye başladık. Uygulama Yaygınlaştırma Departmanımız bugüne kadar, 40'tan fazla ülkede, 3.000'e yakın Mercedes-Benz bayisini Xentry Portal Pro sistemine entegre ederek önemli bir başarıya imza attı. 2015 yılı ise küresel anlamda SAP portföyüne yeni işlerin dahil edildiği ve ekip büyüklüğünün 120 çalışanı aştığı bir yıl oldu. Küresel IT Çözmüleri Merkezi, 2018 yılında servis çeşitliliğini de genişletme yoluna giderek analitik ve dijital çözümler alanında da hizmet ağını ve müşteri potansiyelini daha da büyüttü. 2021 yılında kurulacak Daimler Mobility Global Tech-Hub ise, Daimler Mobility AG.'nin kurduğu ilk yazılım geliştirme üssü olacak. İlk olmak ve Türkiye'den bu hizmetleri sunmak bize büyük gurur veriyor" diye konuştu.

Mercedes Benz, Hindistan, İstihdam, Türkiye, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Daimler'in ilk yazılım geliştirme üssü Türkiye'de kuruluyor - Son Dakika


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