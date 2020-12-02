Daimler Mercedes Benz kamyonları Pekin'de üretecek

Daimler AG ve Çin merkezli Beiqi Foton Motor'un ortak şirketinin CEO'su Kelley Platt, iki şirketin Mercedes Benz marka kamyonların Pekim'de üretilmesi için 850 milyon dolarlık bir ortak yatırım yapma kararı aldığını açıkladı.

Platt'ın Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, üretim iki yıl içinde başlayacak.