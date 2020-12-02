Daimler Mercedes Benz kamyonları Pekin'de üretecek

Daimler AG ve Çin merkezli Beiqi Foton Motor'un ortak şirketinin CEO'su Kelley Platt, iki şirketin Mercedes Benz marka kamyonların Pekim'de üretilmesi için 850 milyon dolarlık bir ortak yatırım yapma kararı aldığını açıkladı.
Platt'ın Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, üretim iki yıl içinde başlayacak.Bu girişim, Daimler AG'nin son günlerde Çinli şirketlerle birlikte yatırım yapma konusunda attığı ikinci adım oldu. Daimler AG ve Çinli Geely Holding ile 20 Kasım'da yaptıkları ortak açıklamada da, yeni jenerasyon hibrit araç uygulamalarında kullanılmak üzere, yüksek verimli aktarma organlarının ortak üretimi konusunda anlaştıkları duyurulmuştu.Ortaka çıklamada, Avrupa ve Çin'de piyasaya sürülecek, hibrid araçlar için yeni nesil benzinli motor üretiminin hedeflendiği ve yeni motorların Mercedes-Benz ve Geely'nin markalarında kullanılacağı belirtilmişti.Mercedes-Benz Cars Operasyonlar Direktörü (COO) Markus Schaefer, ortak açıklamada, "Tamamen karbon-nötr olma hedefimizi koruyoruz. Hedefimiz, 2039 yılına tamamen karbonsuz otomobil filosunu oluşturmak" demişti.
- Kaynak: DHA
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