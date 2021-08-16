Üye Girişi
Daimler Truck AG ve CATL kamyonlar için batarya geliştiriyor - Son Dakika

Daimler Truck AG ve CATL kamyonlar için batarya geliştiriyor

16.08.2021 00:13
Daimler Truck AG ve CATL kamyonlar için batarya geliştiriyor, System.String[]

CO2 nötr, elektrikli karayolu yük taşımacılığı vizyonu ile hareket eden Daimler Truck AG ve alanında dünya lideri lityum-iyon batarya üreticisi ve geliştiricisi Contemporary Amperex Technology Co.

CO2 nötr, elektrikli karayolu yük taşımacılığı vizyonu ile hareket eden Daimler Truck AG ve alanında dünya lideri lityum-iyon batarya üreticisi ve geliştiricisi Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), mevcut ortaklıklarını geliştiriyor.

CATL, 2024 yılında seri üretime geçmesi planlanan ve tamamen elektrikli Mercedes-Benz eActros LongHaul için lityum-iyon bataryalar tedarik edecek. Tedarik anlaşmasının 2030 yılı ve sonrasında da devam etmesi planlanıyor. eActros LongHaul'un bataryaları, uzun hizmet ömrü ve hızlı şarj özelliği ile yüksek enerji yoğunluğu gibi niteliklere sahip olacak. Bataryalar böylece, elektrikli uzun yol kamyonlarının gereksinimlerini karşılayacak. Şirketler ayrıca, kamyonlara özel uygulamalar için daha da gelişmiş yeni nesil bataryaları birlikte geliştirmeyi planlıyor. Geliştirilen çözümlerde ileri seviyede modülerlik ve ölçeklenebilirlik hedefleniyor. Bataryaların farklı amaçlar ve gelecekteki elektrikli kamyon modellerinde esnek bir şekilde kullanılabilmesi amaçlanıyor.

Daimler Truck AG ve CATL, 2019 yılında elektrikli seri üretim kamyonlara yönelik lityum-iyon batarya hücre modülleri için küresel bir tedarik anlaşması imzaladı. Söz konusu araçlar arasında Mercedes-Benz eActros, Freightliner eCascadia ve Freightliner eM2 yer alıyor. Eylül 2020'de planlı uzun mesafeli rotalarda verimli taşımacılık için tanıtılan eActros LongHaul, tam dolu bataryayla yaklaşık 500 km menzile sahip olacak.

Daimler Truck AG İcra Kurulu Başkanı ve Daimler AG İcra Kurulu Üyesi Martin Daum, "Paris Anlaşması hedeflerine sıkı sıkıya bağlıyız ve geleceğin CO2 nötr kamyon taşımacılığı üzerinde çalışıyoruz. Bu yolda ortaklıklar bizim için çok önemli. CATL ile olan ortaklığımızı genişleterek elektrikliye geçiş stratejimizi önemli ölçüde hızlandıracak ve sektörü karbon nötr hale getirmede öncü bir rol oynayacağız. 2021 yılından itibaren pazara, müşteri odaklı, yenilikçi, seri üretim elektrikli araç portföyü sunacağız." dedi.

CATL Kurucusu, Başkanı ve CEO'su Dr. Robin Zeng, "Daimler Truck AG ile elektrikli bir geleceğe yönelik ortak vizyonumuz çerçevesindeki mevcut ortaklığımızı daha da geliştirmiş olduğumuz için çok memnunuz. Elektrikli araçlara yönelik yenilikçi batarya teknolojilerimizi, Daimler Truck'ın ağır sınıf kamyon alanındaki bilgi birikimiyle bir araya getiriyoruz. Küresel ortaklığımız sayesinde Daimler Truck AG'nin e-mobilite alanındaki konumunu daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Bu ortaklık ile mümkün olan en kısa sürede CO2 nötr bir gelecek hedefine doğru ilerlemek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Daimler Truck AG ve CATL kamyonlar için batarya geliştiriyor

2022'ye kadar bataryalı seri üretim kamyonlar hedefleniyor

Sürdürülebilir bir kurumsal strateji izleyen Daimler Truck AG, 2039 yılına kadar Avrupa, Japonya ve Kuzey Amerika'da sadece sürüş esnasında CO2 nötr yeni araçlar sunma hedefiyle hareket ediyor. Daimler Truck AG'nin Avrupa, ABD ve Japonya bölgelerindeki araç portföyünün, 2022 yılına kadar seri üretim Batarya Elektrikli Araçlar'a sahip olması öngörülüyor. Daimler Truck AG, 2027 yılından itibaren ürün gamına seri üretim Hidrojen Bazlı Yakıt Hücreli Araçlar eklemeyi planlıyor.

Müşterilerine sunduğu yüzlerce batarya elektrikli araçla Daimler Truck AG, şimdiden kapsamlı bir elektrikli araç deneyimine ulaştı. Şirketin deneyimi; dünya çapındaki Batarya Elektrikli kamyonlar ve otobüslerle yapılan testlerin yanı sıra seri üretim araçlarla müşterilerin kat edilen mesafe 10 milyon kilometrenin üzerinde.

Batarya elektrikli Mercedes-Benz eActros, 2018 yılından bu yana Almanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde ağır hizmet dağıtımında çok sayıda müşteri tarafından günlük taşımacılıkta yoğun bir şekilde test edildi. eActros'un seri üretimi 2021 yılının ikinci yarısında başlaması hedefleniyor. Ayrıca şehir içi katı atık toplamaya özel ve eActros ile beraber geliştirilen, geniş görüş açısı sayesinde yüksek güvenlik sağlayan alçak kabin tasarımına sahip Mercedes-Benz eEconic kamyonun seri üretiminin ise 2022 yılında başlaması planlanıyor. ABD'de orta sınıf Freightliner eM2 ve ağır sınıf Freightliner eCascadia da pratik müşteri testlerine tabi tutuluyor. eCascadia'nın 2022 yılının ortalarında ve Freightliner eM2'nin ise 2022 yılının sonunda seri üretime girmesi planlanıyor. İlk müşteri teslimatları 2017 yılında gerçekleşen, 200'ün üzerinde hafif sınıf FUSO eCanter kamyondan oluşan küresel bir filo ise Japonya, ABD, Avrupa ve Avustralya'daki çok sayıda müşteri tarafından kullanılıyor.

Daimler Truck AG ve CATL kamyonlar için batarya geliştiriyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mercedes Benz, Japonya, Nötr, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Daimler Truck AG ve CATL kamyonlar için batarya geliştiriyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şarkıcı Gülşen'den kendisi ve oğlu için sıkı beslenme programı! Kola ve cipsi evine sokmuyor 00:06 Şarkıcı Gülşen'den kendisi ve oğlu için sıkı beslenme programı! Kola ve cipsi evine sokmuyor Mesut Özil takımını sırtladı! Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti 23:40 Mesut Özil takımını sırtladı! Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti Büyük kaçış başladı! Şehirden çıkmak isteyenler Kabil Havalimanı'nda adım atacak yer bırakmadı 23:12 Büyük kaçış başladı! Şehirden çıkmak isteyenler Kabil Havalimanı'nda adım atacak yer bırakmadı
Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Gani'den ilk açıklama: Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim 22:57 Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Gani'den ilk açıklama: Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim Tam 1,5 metre çapında ve 80 kilo! Nil Kaplumbağası denizin dibinden zor çıkarıldı 22:35 Tam 1,5 metre çapında ve 80 kilo! Nil Kaplumbağası denizin dibinden zor çıkarıldı Afganistan'ı ele geçiren Taliban, ülkenin adını Afganistan İslam Emirliği olarak değiştiriyor 21:12 Afganistan'ı ele geçiren Taliban, ülkenin adını Afganistan İslam Emirliği olarak değiştiriyor
Türk vatandaşlarına hakaret edip 20:56 Türk vatandaşlarına hakaret edip "Gelin Gaziantep'te yapın bakalım" diyen Suriyeli tutuklandı Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu 20:14 Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu

Son Dakika Haberleri
17:53 Husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekince "Yeter artık" diye isyan etti
17:49 Afganistan'da sokaklar bomboş! Taliban'ın girdiği Kabil'de endişeli bekleyiş
17:48 Şenol Can'ın başını yakacak yaptırımlar yolda! Kasımpaşa'nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle küme düşürülmesi isteniyor
17:03 Ronaldo PSG'de! Messi'nin ardından Ronaldo'yu da kadrosuna katacak
16:51 Son Dakika: Taliban başkent'e girdi, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti
16:22 Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu.
16:17 Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası Rusya'dan çıkış: Dünya, ABD'nin tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor
16:06 Norveçli golcü Sörloth yine kadroya alınmadı! Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarını heyecan bastı
16:01 İstanbul'un göbeğinde dev fareler, mama ve su kaplarına akın etti
15:22 Cicaldau herkesi şaşırttı! G.Saray'ın yeni transferi, 10 numaralı formayı giymeyi istemedi
Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının hakemine tepki yağıyor! Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının isyanı çok büyük Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının hakemine tepki yağıyor! Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının isyanı çok büyük         
00:16
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Mesut Özil, taraftarı mest etti! Paylaşımlar çılgınlık boyutuna ulaştı Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Mesut Özil, taraftarı mest etti! Paylaşımlar çılgınlık boyutuna ulaştı         
23:52
Taliban liderleri, Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda! İşte bayrağı da kaldırdıkları yeni görüntüler Taliban liderleri, Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda! İşte bayrağı da kaldırdıkları yeni görüntüler         
23:38
Dünyaca ünlü model Carre Otis dava açtı: Defalarca tecavüze uğrayıp, zengin erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandım Dünyaca ünlü model Carre Otis dava açtı: Defalarca tecavüze uğrayıp, zengin erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandım         
22:58
Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı         
22:56
Samatta, Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurdu! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor Samatta, Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurdu! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor         
22:11
Tüm gözlerin çevrildiği Kabine toplanıyor! Masada kısıtlamalar ve yüz yüze eğitim var Tüm gözlerin çevrildiği Kabine toplanıyor! Masada kısıtlamalar ve yüz yüze eğitim var         
21:00
Karşıdan esen rüzgarın tadını çıkaran Defne Samyeli siyah bikinisiyle nefes kesti Karşıdan esen rüzgarın tadını çıkaran Defne Samyeli siyah bikinisiyle nefes kesti         
20:46
Son Dakika: Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı! İşte ilk görüntüler Son Dakika: Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı! İşte ilk görüntüler         
18:43
Türkiye için Afganistan'da kritik süreç! Taliban'ın yaklaşımı ve NATO müttefiklerinin durumu atacağımız adımda etkileyici olacak Türkiye için Afganistan'da kritik süreç! Taliban'ın yaklaşımı ve NATO müttefiklerinin durumu atacağımız adımda etkileyici olacak         
18:10
Şenol Can'ın başını yakacak yaptırımlar yolda! Kasımpaşa'nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle küme düşürülmesi isteniyor Şenol Can'ın başını yakacak yaptırımlar yolda! Kasımpaşa'nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle küme düşürülmesi isteniyor         
17:48
MHP, eski milletvekili Yalçın Kaya'yı partiden ihraç ediyor! MHP, eski milletvekili Yalçın Kaya'yı partiden ihraç ediyor! "Kesin çıkarma" talebiyle disipline sevk edildi         
17:26
Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı         
17:21
Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası Rusya'dan çıkış: Dünya, ABD'nin tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası Rusya'dan çıkış: Dünya, ABD'nin tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor         
16:18
Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı         
16:05
Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri         
14:18
ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 00:30:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Daimler Truck AG ve CATL kamyonlar için batarya geliştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement