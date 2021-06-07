Üye Girişi
Daimler Trucks GenH2'nin kapsamlı testlerine başlıyor - Son Dakika

Daimler Trucks GenH2'nin kapsamlı testlerine başlıyor

07.06.2021 11:00
Daimler Trucks GenH2'nin kapsamlı testlerine başlıyor, System.String[]

Daimler Trucks, bu yıl sona ermeden GenH2 Kamyon’un trafiğe açık yollarda testlerinin yapılmasını öngörürken, müşteri testlerinin de 2023 yılında başlaması planlanıyor.

CARMEDYA.COM – Daimler Trucks, bu yıl sona ermeden GenH2 Kamyon'un trafiğe açık yollarda testlerinin yapılmasını öngörürken, müşteri testlerinin de 2023 yılında başlaması planlanıyor.

Gerçekleşen testlerin ardından, ilk seri üretim GenH2 Kamyon'un 2027 yılından itibaren müşterilere teslim edilmesi hedefleniyor.

Daimler Truck AG İcra Kurulu Başkanı ve Daimler AG İcra Kurulu Üyesi Martin Daum, yapmış olduğu değerlendirmede; "Kamyonlarımızın elektrikliye geçiş sürecine ilişkin teknoloji stratejimizi tutarlılıkla sürdürüyoruz. Müşterilerimize kullanım amacına uygun olarak batarya veya hidrojen bazlı yakıt hücrelerine dayanan en iyi CO2 nötr kamyonları sunmayı amaçlıyoruz. Programa tam olarak uyuyoruz. GenH2 Kamyon için kapsamlı testlerin başlamasından çok memnunum." dedi.

Daum sözlerine şöyle devam etti: "Hidrojen bazlı yakıt hücresi güç-aktarma sistemi, geleceğin CO2 nötr uzun mesafeli kamyonlarının vazgeçilmezi olacak. Bu, teknolojiyi seri üretime geçirmek için birlikte çalıştığımız ortaklarımız tarafından da onaylandı. Buna ek olarak, Avrupa genelinde yönetimlerin karayolu yük taşımacılığında hidrojen kullanımına yönelik taahhütleri de bu teknolojiye ivme kazandıracaktır. Siyasi destek, hidrojen altyapısının geliştirilmesini teşvik etmede ve yakıt hücreli kamyonların müşterilerimiz için uygun maliyetli olmasını sağlamada önemli bir rol oynuyor."

Daimler Trucks GenH2'nin kapsamlı testlerine başlıyor

1,2 milyon kilometrelik zorlu test

Daimler Trucks geliştirme mühendisleri GenH2 Kamyon'u, benzer bir Mercedes-Benz Actros ile aynı dayanıklılığı sağlayacak şekilde tasarlıyor. Bu, 1,2 milyon kilometre yol, 10 yıllık kullanım ömrü ve toplam 25 bin çalışma saati anlamına geliyor. Bu nedenle GenH2 Kamyon, tıpkı her yeni nesil Actros gibi son derece zorlu testlerden geçmek zorunda. Araç, sadece testin ilk birkaç haftasında zorlu kullanım koşullarında dinamometre üzerinde yüzlerce kilometre kat etti ve ayrıca pist ortamında acil frenleme veya bozuk zeminde sürüş gibi çok farklı koşullarda test edildi.

Yeni bileşenlerle tamamen yeni araç konsepti

GenH2 Kamyon, tamamen yeni tasarlanan; yakıt hücresi sistemi, elektrikli güç aktarma sistemi ve özel soğutma ünitesi gibi bileşenlere sahip. Bu bileşenlerin araç üzerindeki ağırlık ve konumu kamyon kullanım özelliklerini etkilemekte olup, mühendislerinin özellikle testler sırasında odaklandığı zorlayıcı yol koşullarının neden olduğu titreşimler, yakıt hücreli kamyonu geleneksel araçlardakinden farklı kuvvetlere maruz bırakıyor. Erken bir aşamada bu konuda kapsamlı bilgi elde etmek ve olası problemleri test aşamasında çözmek için; GenH2 prototipleri, planlanan seri üretim özellikleri olan 25 ton azami yüklü kütle ve 40 ton katar ağırlığı ile test edilmektedir.

Daimler Trucks GenH2'nin kapsamlı testlerine başlıyor

Sıvı hidrojen çok sayıda avantaj sunuyor

Daimler Trucks, fiziksel koşullara bağlı olarak aynı depolama hacminde, gaz halindeki hidrojene kıyasla, daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olduğundan sıvı hidrojeni tercih ediyor. Buna bağlı olarak, sıvı hidrojenle doldurulan bir yakıt hücreli kamyon, çok daha küçük ve daha düşük basınç sayesinde daha hafif depolarla yetinebiliyor. Bu, daha büyük bir kargo alanı ve daha yüksek bir taşıma kapasitesi anlamına gelirken daha fazla hidrojen de depolanabiliyor. Tüm bunlar günün sonunda menzili arttırıyor. Bu nedenle, seri üretim GenH2 Kamyon, eşdeğer gelen dizel kamyonlar gibi, planlanması zor uzun mesafeli sürüşler ve birden fazla gün süren seferler için uygun bir yapı sergiliyor.

Daimler Trucks uzmanları, sıvı hidrojen depolama teknolojilerinin gelişimini de sürdürüyor. Mühendisler, GenH2 Kamyon'un zorlu testlerine devam ederken, yılsonuna kadar yeni depo sistemini prototiplerde kullanıma hazır hale getirmeyi planlıyor. Araçlar, seri üretim sürecine kadar, sadece sıvı hidrojen depo sistemleriyle test edilecek. O zamana kadar GenH2 Kamyon'un testlerinde bir ara çözüm olarak gaz halindeki hidrojen depo sistemi kullanılacak. Daimler Trucks, böylece gaz ve sıvı olmak üzere her iki hidrojen türünün de teknik olarak uygulanabileceğini gözler önüne serecek.

Daimler Trucks GenH2'nin kapsamlı testlerine başlıyor

Nötr, İcra, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Daimler Trucks GenH2'nin kapsamlı testlerine başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şişecam, Macaristan'da 255 milyon euro'luk yatırım yapıyor! Hedeflerinde Avrupa'nın cam ambalaj talebini karşılamak var 22:51 Şişecam, Macaristan'da 255 milyon euro'luk yatırım yapıyor! Hedeflerinde Avrupa'nın cam ambalaj talebini karşılamak var Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı 22:19 Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle ilgili bomba iddialar: Adını değiştirdi, aynı adreste birden fazla şirket kurdu 22:06 Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle ilgili bomba iddialar: Adını değiştirdi, aynı adreste birden fazla şirket kurdu
Sedat Peker'in 21:10 Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu 20:59 Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi 19:57 Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor 18:40 Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı 17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
'Futbolda şike kumpası' davasında kritik isimler yüzlerce yıl hapse mahkum edildi 'Futbolda şike kumpası' davasında kritik isimler yüzlerce yıl hapse mahkum edildi         
23:22
Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok         
22:48
Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak         
22:18
Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı         
21:46
116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar 116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar         
21:05
Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var         
20:31
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi         
19:37
Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar         
17:44
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 23:34:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Daimler Trucks GenH2'nin kapsamlı testlerine başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement