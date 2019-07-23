Son Dakika Haberleri: Daimler ve Bosch'un "otomatik vale sistemi" onaylandı
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Daimler ve Bosch'un "otomatik vale sistemi" onaylandı

55 dakika önce

Alman şirketler Daimler ve Bosch'ın araçların park etme işlemini insansız bir şekilde çözdükleri "otomatik vale sistemi"ne Alman yetkililerin onay verdiği bildirildi.

Daimler ve Bosch'un
Alman şirketler Daimler ve Bosch'ın araçların park etme işlemini insansız bir şekilde çözdükleri "otomatik vale sistemi"ne Alman yetkililerin onay verdiği bildirildi.
Alman şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti yetkilileri tarafından otomatik vale sisteminin Stuttgart şehrinde bulunan Mercedes Benz Müzesi'nde kullanılmasına izin verildiği belirtildi.
Açıklamada, dünyanın ilk tam otomatik park etme sisteminin geliştirmeye 2015'te başlandığı belirtilerek, sistemin araç sahiplerine otopark alanında ve araçta bulunan sensörler sayesinde zaman kaybetmeden park yeri bulduğu ve otoparktaki boş alanların en etkili şekilde kullanma imkanı tanıdığına işaret edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Markus Bosch, insansız sürüşün ve otonom park etmenin yarının hareketliliği için önemli yapı taşları olduğunu belirterek, "Geliştirdiğimiz bu otomatik park sistemi, bu gelişim yolunda ne kadar ilerlediğimizi gösteriyor." ifadesini kullandı.
Baden-Württemberg, Almanya, Bosch, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:23 Kaynak: AA
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