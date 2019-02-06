Son Dakika Haberleri: Daimler ve Tesla'dan Müşteri Hizmetleri İçin İşbirliği

Daimler ve Tesla'dan Müşteri Hizmetleri İçin İşbirliği

1 saat önce

– Almanya merkezli otomotiv devi Daimler CEO'su Dieter Zetsche, şirketin Mercedes-Benz marka elektrikli kamyonetlerinin, ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla'nın müşteri hizmetleri filosunda kullanılması için iki şirket arasında işbirliği yapıldığını duyurdu.

Daimler ve Tesla'dan Müşteri Hizmetleri İçin İşbirliği, System.String[]
Almanya merkezli otomotiv devi Daimler CEO'su Dieter Zetsche, şirketin Mercedes-Benz marka elektrikli kamyonetlerinin, ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla'nın müşteri hizmetleri filosunda kullanılması için iki şirket arasında işbirliği yapıldığını duyurdu.

Daimler'in yıllık ve çeyrek dönem gelir sunumu sırasında Tesla ile görüşmelerin başlatıldığını belirten Zetsche, piyasada Daimler'in elektrikli kamyonetlerine "olağanüstü" bir talep olduğunu belirtti.

Tesla CEO'su Elon Musk, geçen yıl resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Daimler ile işbirliği yapılabileceği ipuçlarını vermiş ve "Elektrikli kamyonetler üzerinde Daimler ile çalışmak ilginç olabilir" demişti.

Söz konusu işbirliğinin yanında yıllık gelirlerini açıklayan Daimler, şirketin çeyrek dönem karının yıllık yüzde 22 düştüğünü duyurdu. Sonuçlara göre Daimler'in Mercedes-Benz kamyonet departmanı satışlarında 2018'de yıllık yüzde 5.0, kamyon departmanı satışlarında da yüzde 10 artış oldu.

İşbirliği duyurusunun ardından TSİ 13: 19'da Daimler hisseleri yüzde 2.42'de işlem görürken, Wall Street'te açılış öncesi Tesla hisseleri yüzde 0.80 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:10 Kaynak: DHA

Mercedes Benz, CEO, Nicola Tesla, Ekonomi
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