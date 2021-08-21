'Daire 16'nın sokak köpeği isyanı! Sosyal medyada gündem olan videoya "Parti kur oy verelim" yorumları yapılıyor - Son Dakika

Tekirdağ Çorlu'da sokak köpeğinden rahatsız olup belediyeyi arayanlara kızan site sakini İbrahim Kaya, sosyal medyada viral oldu. Sokak köpeğine sahip çıkan hayvansever, "Sokağın, apartmanın köpeği değil bu. Herkesin köpeği" diyerek isyan etti. Apartmanın önüne çıkarak orada yaşayan vatandaşlara seslenen Kaya'nın o görüntüleri kısa sürede "Daire 16" etiketiyle sosyal medyada gündem oldu.

"TEK BİZ YAŞAMIYORUZ BU DÜNYADA"

Apartman sakinlerinden biri tarafından kaydedilen o anlarda Kaya, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Sokağın, apartmanın köpeği değil bu. Herkesin köpeği. Herkesin baktığı köpeği, hiç kimseye zararı olmayan şu (eliyle göstererek) köpeği, 'alınsın' diye belediyeyi kim arıyorsa uğraşacağım onunla. Tek biz yaşamıyoruz bu dünyada, hayvanlar da var. Kime zararı var bu köpeğin? Biraz insan olalım ya! Apartmanın içine giriyorsa kapıyı açık tutmayacaksın! Daire 16'dayım, adım İbrahim Kaya."

- İşte yapılan yorumlardan bazıları;

- Daire 16 büyüksün abim

- Daire 16 abi sen mükemmel bir insansın

- İyi ki varsın Daire 16

- Helal olsun Daire... Ne diyor İbrahim bey: bu dünyada sadece biz yaşamıyoruz hayvanlar da yaşıyor.

- Daire 16 İbrahim Kaya, sağ ol var ol kardeşim. Hayvan düşmanlığınageçit yok, yeter artık.

- Parti kur oy verelim daire 16.

- Her apartmana bir Daire 16 lazım. Helal olsun sana abi.