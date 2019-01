Daire Amirleri Kahvaltıda Buluştu

Kütahya'nın Emet ilçesinde yöneticiler, İdareciler Günü nedeniyle bir araya geldi.

Emet Kaymakamlığınca düzenlenen kahvaltı programına Kaymakam Hasan içek, İlçe Jandarma Komutanı Mukadder Demir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Gökhan Yıldırım, Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Uğur Saylan ve daire amirleri katıldı.



10 Ocak 1971 yılında Mülki İdare Amirleri sınıfının ihdası ile yapılan ilk Mesleki toplantı başlangıç kabul edilerek, Türk İdareciler Derneği tarafından 1978 yılı genel kurulunda 10 Ocak tarihi, "İdareciler Günü" olarak kabul edildiğini belirten Kaymakam Çiçek, "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Ülkesine ve insanlarına hizmet etme vazife bilinci ile çalışan idarecilerimiz, devletimizin önemli bir yapı taşıdır. Aziz milletimizin ihtiyaç duyduğu her alanda ve her vakitte hazır ve nazır bulunan devletimiz, bu kutlu görevini İdare Amirleri aracılığı ile yerine getirmektedir. İdareciler, vatandaşların her türlü sorunlarını, taleplerini, ihtiyaçlarını tespit eden, sorunlara çözüm üreten, ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmalar yapan, necip milletimizin hak ettiği huzur ve refahı elde etmesinde öncülük eden görevlilerdir. Bu görevliler, sadece bulundukları il ve ilçelerde devleti temsil eden kişiler değil, devlet ve millet arasındaki köprü olma görevini de yerine getiren yürütücülerdir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

