Daire Başkanı Kaynak'tan Nurlupınar'a inceleme

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanı Bircan Kaynak, Şehzadeler Nurlupınar Mahallesi'nde meydana gelen ana içme suyu hattındaki arızanın giderilmesi sonrasında mahalleyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Pazar günü meydana gelen ana boru patlağı sonrasında ekipler gecenin geç saatlerine kadar çalışarak arızayı giderdi. Daire Başkanı Kaynak da onarım sonrasında zemin düzenleme çalışmalarının sürdüğü bölgede incelemeler gerçekleştirdi. Kaynak, Nurlupınar Mahalle Muhtarı Mehmet Akşit ile de görüşerek durumla ilgili istişarelerde bulundu. Muhtar Akşit, "Arızayı gidermek için MASKİ ekipleri gece 3'e kadar çalıştılar. Bizler de işin başındaydık. Çalışmalarımız güzel geçti, patlak onarıldı. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"EKİBİMİZ BÜYÜK ÖZVERİYLE ÇALIŞTI"

İçme Suyu Daire Başkanı Bircan Kaynak ise, "Arıza bildirimi tarafımıza ulaştığı andan itibaren ekiplerimiz harekete geçerek bölgeye intikal etti ve çalışmalarına başladılar. Özellikle suyun tahliyesini sağlamak adına yoğun bir uğraş verildi. Ekiplerimizin özverili çalışması sayesinde arıza giderildi. Mahalle muhtarımızla da görüşerek istişarede bulunduk, genel olarak hizmetten memnun olduklarını ilettiler. Kendisine de ilgisinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.