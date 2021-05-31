Daire Başkanımız Sayın Mecit Ramazan Barın'dan Özel Eğitim Kurumlarımıza Ziyaret - Son Dakika

BİLSEM'lerimiz üretmeye ve geliştirmeye devam ediyor.

Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanı Sayın Mecit Ramazan Barın, Zonguldak Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi'miz ile Düzce Bilim ve Sanat Merkezi'mizi ziyaret ederek patent, faydalı model ve tasarım tescili alan ürünleri tek tek görüp ürünleri inceledi.

Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanı Sayın Mecit Ramazan Barın, Düzce ilimizdeki BİLSEM'imizi gezdikten sonra Düzce ilindeki özel eğitim kurumları da ziyaret edip kurum idarecileri ve öğretmenlerinden bilgiler aldı.

TEKNOFEST, TÜBİTAK, Zekathon. . yarışmaları kapsamında üretilen projeler ile patent başvurularını yakından inceleyip kurum idarecilerinden yapılan çalışmalar, kurumun genel yapısı, personel durumu, yürütülen projeler hakkında bilgi alıp dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarını yerinde gördü. Başkan Barın, özel yetenekli yavrularımıza farklılaştırılmış eğitim programları uygulayıp birikimlerinden yeni çıkarımlara vararak görüşlerini yaratıcı bir biçimde dile getirebilen; öz disiplinli, öz saygılı, evrensel ve ulusal değerleri özümsemiş, topluma yön verecek liderler yetiştirme gayreti içerisinde olan bilim ve sanat merkezlerimiz için gereken her türlü katkıyı sağlayacaklarını bildirdi.

Bilim ve sanat merkezlerindeki öğretmen, öğrenci ve kurum idarecileri ile hoş sohbet eden Başkan Barın; zor zamanlardan geçildiğini, okula uyum sürecinde çocuklarımızla ailelerine yönelik yapılan ve yapılacak çalışmalardan bahsederek çocuklarımızı güvende tutmak için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını söyledi.

Küresel salgın döneminin başından bu yana büyük emek verip çocuklarımıza ulaşarak öğrencilerimizi yalnız bırakmayan öğretmen ve idarecilerimize bu zor zamanlardaki fedakarlıkları ve gayretleri için teşekkürlerini ileten Başkan Ramazan Barın; öğrenci, öğretmen ve kurum idarecilerine çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretini tamamladı.