Daire başkanları Kütahya'da - Son Dakika

Daire başkanları Kütahya'da

06.11.2020 11:34
Daire başkanları Kütahya'da, System.String[]

Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür ve Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanları Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ormanlarında yapacakları incelemeler için yeni hizmet binasını ziyaret etti.

Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür ve Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanları Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ormanlarında yapacakları incelemeler için yeni hizmet binasını ziyaret etti.

Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanı Murat Çevirme, Silvikültür Daire Başkanı Kahraman Temur, Silvikültürel Uygulamaların Geliştirilmesi Şube Müdürü Uğur Tüfekçioğlu ile Takip ve Kontrol Şube Müdürü Tamer Ertürk tarafından yapılan ziyaret Bölge Müdürü Hasan Keskin'in makamında gerçekleştirildi.

Ziyarette; bölgesel ve güncel konularda istişarelerde bulunuldu ve Kütahya'da sürdürülen ormancılık çalışmaları hakkında bilgiler alındı. Daire Başkanları Temur ve Çevirme yeni Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binasının hayırlı olmasını dileyerek, Bölge Müdürü Keskin ve tüm çalışma arkadaşlarına başarılar dilediler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bölge Müdürü Hasan Keskin, iyi dilek ve temenniler için kendilerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Daire başkanları Kütahya'da

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Daire başkanları Kütahya'da - Son Dakika


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