Üye Girişi
Daire fiyatlarında günlük değişim başladı - Son Dakika

Daire fiyatlarında günlük değişim başladı

02.12.2021 08:57
Daire fiyatlarında günlük değişim başladı

Faiz oranlarının düşürülmesi ve buna bağlı olarak döviz piyasalarında yaşanan ani değişimlerin en çok etkilediği sektörlerin başında gelen gayrimenkul sektörü yeni bir çıkmaza girdi.

Faiz oranlarının düşürülmesi ve buna bağlı olarak döviz piyasalarında yaşanan ani değişimlerin en çok etkilediği sektörlerin başında gelen gayrimenkul sektörü yeni bir çıkmaza girdi.

Satılık veya kiralık olarak piyasaya sürülen gayrimenkullerin günlük olarak fiyat değiştirmesi hem alıcılar, hem de satıcıları doğrudan etkiledi. Faiz oranlarının düşürülmesi ile beraber ev almak isteyen vatandaşların en çok karşılaştığı sıkıntıların başında ise satılık daire fiyatlarının mülk sahipleri tarafından günlük olarak değiştirilmesi geliyor. Hatta bazı satılık dairelerin mülk sahipleri tarafından satıştan kaldırılarak yeni fiyatlar ile yeniden satışa sunulduğu görülüyor.

Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1.20'ye kadar indirmesi ile piyasada yeni bir hareketliliğin başladığını, ancak buna bağlı olarak bir takım sıkıntıların da tekrar gündeme geldiğini söyledi. Aydemir, "Bildiğiniz üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre, konut satışları ekim ayında yüzde 14,9 artışla 137 bin 401 adet seviyesine ulaştı. Gelinen son nokta itibariyle bu yılki toplam konut satışı da 1 milyon barajını geçti. Sektörümüz adına umut verici bu gelişmeler yaşanırken, diğer yandan bunu suiistimal eden kesimlerin olmasını üzücü buluyoruz. Özellikle döviz kurlarındaki son dalgalanmalar sonrasında ev fiyatlarının daha da artacağını düşünen mülk sahipleri, ellerindeki evleri satmaktan vazgeçiyor. Bu durumun kimse için yararlı olmayacağını belirtmekte fayda var. Ülke ekonomisine katkı sağlayacak her adım, her yatırım büyük önem taşır. Bu yüzden bizler ekonomimize güvenip, istikrarlı bir biçimde çalışmaya odaklanmalıyız. Günlük değişimler ya da ihtimal üzerine değil, ekonomik ve reel fiyatlar üzerinde çalışarak ülkemiz için katma değer sağlamalıyız" dedi.

İnşaat maliyetlerindeki artış ve sınırlı sayıda konut üretiminin ev fiyatlarını arttırması sebebiyle gayrimenkul piyasasında yeni borsa oluşmasına sebep olduğunu ifade eden Aydemir, konut metrekare birim fiyatının 5 bin lirayı geçmesi ile beraber yaşanan artışa ilaveten mülk sahiplerinin de mevcut mülklerini döviz kuru ile değerlemeye başladığını söyledi.

(İHA)

Daire fiyatlarında günlük değişim başladı
Daire fiyatlarında günlük değişim başladı

Gayrimenkul, konut, Döviz, Faiz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Daire fiyatlarında günlük değişim başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Düşen telefonunu almak isterken kayalıklara sıkıştı! Yardımına itfaiye yetişti 09:55 Düşen telefonunu almak isterken kayalıklara sıkıştı! Yardımına itfaiye yetişti Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, Üç Kuruş dizisine konuk oluyor! 09:47 Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, Üç Kuruş dizisine konuk oluyor! Çinli bilim insanları koronavirüs varyantlarını yenen antikor geliştirdi 09:40 Çinli bilim insanları koronavirüs varyantlarını yenen antikor geliştirdi Bahçeli'nin tehdidine Mansur Yavaş'tan manidar yanıt: Ülkücü diye kimseyi çalıştırmayalım mı? 09:22 Bahçeli'nin tehdidine Mansur Yavaş'tan manidar yanıt: Ülkücü diye kimseyi çalıştırmayalım mı? Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar 08:52 Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Lastiği patlayan kiralık araçla bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü 06:02 Lastiği patlayan kiralık araçla bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, 18:55 Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak 17:42 Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak

Son Dakika Haberleri
09:53 Esra Dermancıoğlu, Kaderimin Oyunu dizisinde kıyafetleriyle göz dolduracak!
09:47 Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, Üç Kuruş dizisine konuk oluyor!
09:40 Çinli bilim insanları koronavirüs varyantlarını yenen antikor geliştirdi
09:38 Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü
09:37 Sosyal medyada gündem oldu! Hekimlere yapılacak maaş zammı diğer sağlık çalışanlarının tepkisini topladı
09:35 Bahçeli'nin tehdidine Mansur Yavaş'tan imalı cevap: Ülkücü diye kimseyi çalıştırmayalım mı?
09:03 Eski eş pompalı tüfekle dehşet saçtı! Genç kadın hayatını kaybetti, kardeşleri yaralandı
09:00 Bülent Arınç'a Ahmet Hakan'ın kedisi Sekter yanıt verdi!
08:56 MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi
08:51 Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar
Ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan sosyal medyayı sallayan pozlar Ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan sosyal medyayı sallayan pozlar         
09:55
Esra Dermancıoğlu, Kaderimin Oyunu dizisinde kıyafetleriyle göz dolduracak! Esra Dermancıoğlu, Kaderimin Oyunu dizisinde kıyafetleriyle göz dolduracak!         
09:53
Lise bahçesine dalan pitbull dehşet saçtı, 5 öğrenci yaralı Lise bahçesine dalan pitbull dehşet saçtı, 5 öğrenci yaralı         
09:40
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi         
07:07
Türkiye, Hayriye Alkutay'a ağlıyor! Bir kadın daha koca dehşetine kurban gitti Türkiye, Hayriye Alkutay'a ağlıyor! Bir kadın daha koca dehşetine kurban gitti         
00:53
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 09:59:31. #1.11#
SON DAKİKA: Daire fiyatlarında günlük değişim başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement