Son dakika haberleri... DAİRE KAPILARINI KREDİ KARTIYLA AÇMAYA ÇALIŞAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberleri... DAİRE KAPILARINI KREDİ KARTIYLA AÇMAYA ÇALIŞAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ KAMERADA

26.09.2022 15:33

Son dakika haberi... ESKİŞEHİR'de, apartmanda hırsızlık amacıyla girmek için daire kapılarını açmaya çalışan 2 şüpheliden Gamze M. tutuklandı, Aysel S. ise sorgusu sonrası serbest kaldı.

ESKİŞEHİR'de, apartmanda hırsızlık amacıyla girmek için daire kapılarını açmaya çalışan 2 şüpheliden Gamze M. tutuklandı, Aysel S. ise sorgusu sonrası serbest kaldı. Şüphelilerin, kapıları kredi kartıyla açmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Kumlubel Mahallesi Bayraklı Sokak'taki apartmana giren 2 kadın, daire kapılarını kontrol ederken, kredi kartıyla açmaya çalıştı. Apartmandakiler, şüphelendikleri kadınlar için polise ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen ekipler, hırsızlık şüphelileri Gamze M. ve Aysel S.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan incelemede Gamze M.'nin, 8 'hırsızlık' suçu ile 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Gamze M., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Aysel S. de ifadesi sonrası serbest kaldı.

Şüphelilerin hırsızlık amacıyla girdiği apartmanda daire kapılarını kredi kartıyla açmaya çalışmaları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... DAİRE KAPILARINI KREDİ KARTIYLA AÇMAYA ÇALIŞAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ KAMERADA - Son Dakika

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