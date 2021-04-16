DAİREDE ÇIKAN YANGIN MADDİ HASARA NEDEN OLDU - Son Dakika

Antalya'da 10 katlı binanın son katında bulunan dairede çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Yangın anında evde bulunan ve dumandan etkilenen Erdal-Hatice Sel çifti, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Yangın saat 15.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 155 Sokak'taki bir sitede yer alan 10 katlı apartmanın son katında çıktı. Prizde takılı şarj aletinden başlayan yangın, kısa sürede tüm daireyi sardı. Bu sırada evde bulunan Erdal- Hatice Sel çifti müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, yangını söndürdü. Kalp rahatsızlığı olduğu ve dumandan etkilendiği belirtilen Erdal ve Hatice Sel, sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Yangında maddi hasar meydana gelirken, evin birkaç odası kullanılamaz hale geldi.