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Dairede çıkan yangında baba ile kızı yaşamını yitirdi - Son Dakika

Dairede çıkan yangında baba ile kızı yaşamını yitirdi

18.02.2022 15:29
Dairede çıkan yangında baba ile kızı yaşamını yitirdi

Dairede çıkan yangında baba ile kızı yaşamını yitirdiANKARA'da, 13 katlı bir apartmanın 7'nci katında çıkan yangında, Ahmet Çetin (83) ile kızı Gülfidan Çetin (49) yaşamını yitirdi.

Dairede çıkan yangında baba ile kızı yaşamını yitirdi

ANKARA'da, 13 katlı bir apartmanın 7'nci katında çıkan yangında, Ahmet Çetin (83) ile kızı Gülfidan Çetin (49) yaşamını yitirdi.

Yenimahalle ilçesi, Kayalar Mahallesi'nde 13 katlı apartmanın 7'nci katında oturan Ahmet Çetin'in dairesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm daireyi sardı. Apartmanda oturanlar, evlerinden çıkıp durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, evde yaptıkları incelemede, Ahmet Çetin ile kızı Gülfidan Çetin'in cansız bedenlerine ulaştı. Cenazeler otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Soruşturma sürerken, ilk incelemelere göre evdeki ısınma cihazı nedeniyle yangının çıktığı değerlendiriliyor.'DAHA ÖNCE KENDİNİ YAKMAYA ÇALIŞMIŞTI'Apartman yöneticisi Mehmet Çift, tüpün üstüne taktıkları cihaz nedeniyle yangının çıkmış olabileceğini belirterek, "Hem o ısınma hem de o cihaz olacak iş değil. Onun dışında da Ahmet Amca zaten evi yakmaya eğilimli biriydi. Daha önce kendini yakmaya çalışmıştı. Akıl sağlığını kontrol için geçenlerde hastaneye gitmişti. Baba ve kızı evde vefat ettiler, ikisi beraber yaşıyordu. Apartmanda sürekli sorun çıkarıyorlardı. Başka akrabaları yok" dedi.'KAPIYI AÇTIĞIMDA KORİDORU GÖREMEDİM'

Apartmanda oturan Turgut Bulut ise, "Sabah saat 06.00 sıralarında binada gürültü sesleri duydum. Daha sonra da duman kokusu aldım. Kapıyı açtığımda koridoru göremedim. Daha sonra apartman yöneticisi yangın olduğunu ve binayı boşaltmamızı istedi. Biz de hemen dışarı çıktık. Bir süre sonra da baba ve kızının öldüğünü duyduk. Amcanın zaten daha önceden de olayları vardı" diye konuştu.

Dairede çıkan yangında baba ile kızı yaşamını yitirdi
Dairede çıkan yangında baba ile kızı yaşamını yitirdi
Dairede çıkan yangında baba ile kızı yaşamını yitirdi
Dairede çıkan yangında baba ile kızı yaşamını yitirdi
Dairede çıkan yangında baba ile kızı yaşamını yitirdi
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Ahmet Çetin, İtfaiye, Yangın, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dairede çıkan yangında baba ile kızı yaşamını yitirdi - Son Dakika


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