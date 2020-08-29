Dairedeki su sızıntısı gencin intiharını ortaya çıkarttı - Son Dakika

Dairedeki su sızıntısı gencin intiharını ortaya çıkarttı

Haber alamayınca yedek anahtarla içeri giren komşuları, korkunç manzarayla karşılaştı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir binada üst kattan su sızma şikayeti ile girilen dairede 24 yaşındaki gencin bileklerini jiletle keserek intihar ettiği ortaya çıktı.

Olay, Onikişubat ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesindeki bir binada yaşandı. İddiaya göre, Tuğrul B. (24), bir ay önce binanın ikinci katını kiraladı. Dairenin alt katına su sızma üzerine komşusu durumu bina görevlisine bildirdi. Tuğrul B'nin kapısını çalan görevli, cevap alamayınca ev sahibinin yedek anahtarıyla daireye girdi. Daireye giren ev sahibi ve görevli, Tuğrul B'nin banyoda cansız bedeni ile karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık görevlileri, Tuğrul B'nin jiletle bileklerini kestiğini tespit etti. Hayatını kaybeden gencin 10 yıl önce de ilaç ile intihara kalkıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.