Dairesini satılığa çıkarttı, çok sayıda kişi görmek isteyince ev turunu ücretli yaptı - Son Dakika
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Dairesini satılığa çıkarttı, çok sayıda kişi görmek isteyince ev turunu ücretli yaptı

29.04.2022 11:20

Dairesini satılığa çıkarttı, çok sayıda kişi görmek isteyince ev turunu ücretli yaptı Ev sahibi aldığı parayı bir derneğe bağışladığını söyledi Esenyurt'ta evini satmak için bir siteye ilan veren Burak Demir, onlarca vatandaşa ev gezdirip sonuç alamayınca sıra dışı bir yöntem geliştirdi.

Dairesini satılığa çıkarttı, çok sayıda kişi görmek isteyince ev turunu ücretli yaptı

Ev sahibi aldığı parayı bir derneğe bağışladığını söyledi

İSTANBUL - Esenyurt'ta evini satmak için bir siteye ilan veren Burak Demir, onlarca vatandaşa ev gezdirip sonuç alamayınca sıra dışı bir yöntem geliştirdi. Evine bakmak için gelenlerden hafta içi 100 TL, hafta sonu ise 150 ücret alan Demir, "Bence herkes ev göstermeden para almalı" diyerek, onlarca vatandaşın yoğun ilgi göstermesine rağmen evini bir türlü satamadığını söyledi.

Yaklaşık iki buçuk ay önce internete ilan vererek evini satılığa çıkaran Burak Demir, onlarca insana evini gösterip bir sonuç alamayınca sıra dışı bir yöntem geliştirdi. İnternetteki ilanını güncelleyen Demir, hafta içi ev turlarından 100 TL, hafta sonu ev turlarının ise 150 TL alacağını belirtti. İlandaki değişiklik üzerine sadece ciddi alıcıların kendisini arayacağını düşünen ev sahibi, onlarca vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşınca kazandığı parayı hayır işleri için kullanmaya başladı. Kendi zamanının çok değerli olduğuna vurgu yapan Demir ise "Bence herkes ev göstermeden para almalı" dedi.

"Canı sıkılan insanlar ev gezmeye geldi"

Onlarca insanın evine bakmak istediği fakat kimsenin ciddi alıcı olmadığını söyleyen Burak Demir, "Ben yaklaşık 2,5 ay önce bir ilan sitesine evimi koydum. Bu süreçte onlarca insan beni aradı. Özellikle ramazan ayında canı sıkılan insanlar evi gezmeye geldi. Bende sürekli işyerinden gel git yapıyordum ve masrafa giriyordum. O sebeple ev gezdirmeye bir ücret almam gerekli diye düşündüm. Bu düşüncemi de ilanın açıklamasına yazdım. Tabi bu durum evi gezmek isteyenlere engel olmadı. Yerli ve yabancı onlarca müşteri yine gelmeye devam etti. Hafta içi 100 TL, hafta sonu gelenlerden ise 150 TL ücret istemeye başladım. Zaten bu kazandığım paraları da bir derneğe bağışlıyorum, kendim için kullanmıyorum" dedi.

"Beni dolandırıcı sanıyorlar"

Ev gezilerin, ücretli yaptıktan sonra da birçok arayan olduğunu ifade eden Demir, "Bu süreçte beni emlakçılar dahi aradı. Bazılar 'hafta sonu 5 kişiyi 250 TL'den getirsem olur mu?' diye sordu. Bende kabul ettim ve evi gezdirdiler. Zaten ben yurtdışında da yaşadım ve ev görmek istediğimde bu ücretleri ödüyordum. Bu nedenle yabancı müşterilerde bir sorun yaşamıyorum. Türk müşteriler ise bu durumu garipsiyor. Hatta bazıları ise fiyatı düşürmek için pazarlık yapıyor. Evim piyasaya göre uygun olduğu için birçok insan hala evimi görmek istiyor ve ücretleri ödüyorlar. Bazıları ise evimden şüphe edip beni dolandırıcı sanıyor. Bende onlara gerekli evrakları iletiyorum, hatta bazılarına tapuyu dahi gönderdim" diyerek iki buçuk aydır bir sonuç alamadığını söyledi.

"Haftada 10 kişi geliyor"

Ev göstermek için harcanan zamanın kıymetli olduğuna vurgu yapan Demir, "Ücret almadan önce evime bakmaya haftada ortalama 20 kişi geliyordu. Şuanda ise yine haftada on kişi geliyor. Eğer emlakçı değilse vatandaşlar ve benim gibi yoğun çalışıyorlarsa onlara da bu yöntemi tavsiye ediyorum. Çünkü zaman çok değerli, özellikle benim zamanım daha değerli. O sebeple bence herkes ev göstermeden para almalı" diye konuştu.

Dairesini satılığa çıkarttı, çok sayıda kişi görmek isteyince ev turunu ücretli yaptı
Dairesini satılığa çıkarttı, çok sayıda kişi görmek isteyince ev turunu ücretli yaptı
Dairesini satılığa çıkarttı, çok sayıda kişi görmek isteyince ev turunu ücretli yaptı
Dairesini satılığa çıkarttı, çok sayıda kişi görmek isteyince ev turunu ücretli yaptı

YORUMLAR
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Sattığı daireye talep çok olunca ev turunu ücretli yaptı: Hafta içi 100, hafta sonu 150 TL Sattığı daireye talep çok olunca ev turunu ücretli yaptı: Hafta içi 100, hafta sonu 150 TL Esenyurt'ta dairesini satılığa çıkarttı, çok kişi görmek isteyince ev turunu ücretli yaptı Esenyurt'ta dairesini satılığa çıkarttı, çok kişi görmek isteyince ev turunu ücretli yaptı Park halindeki motosikleti saniyeler içinde böyle çaldılar Park halindeki motosikleti saniyeler içinde böyle çaldılar

Burak Demir, Dolandırıcı, Türk Lirası, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dairesini satılığa çıkarttı, çok sayıda kişi görmek isteyince ev turunu ücretli yaptı - Son Dakika


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