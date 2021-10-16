Olay, Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İkinci kattaki daireye demir korkuluklardan tırmanan hırsızlık şüphelisi, yatak odasının penceresinden içeri girdi.
Odada ev sahipleriyle karşılaşan şüpheli, birkaç saniye sonra aynı pencereden atlayarak kaçtı. Ev sahibinin şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Şüphelinin binaya tırmanıp içeri girmesi ve pencereden atlayıp kaçması, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Daireye giren hırsız ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atladı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika