Şüphelinin binaya tırmanıp içeri girmesi ve pencereden atlayıp kaçması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Odada ev sahipleriyle karşılaşan şüpheli, birkaç saniye sonra aynı pencereden atlayarak kaçtı. Ev sahibinin şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son Dakika › 3. Sayfa › Daireye giren hırsız ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atladı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

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