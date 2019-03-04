Son Dakika Haberleri: Dak Ekibinden Deprem Haftası Bilgilendirme Standı

Dak Ekibinden Deprem Haftası Bilgilendirme Standı

1 saat önce

Dorlion Arama kurtarma (DAK) ekipleri, Mart Deprem Haftası kapsamında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla bir stant kurdu.

Dak Ekibinden Deprem Haftası Bilgilendirme Standı, System.String[]
Dorlion Arama kurtarma (DAK) ekipleri, Mart Deprem Haftası kapsamında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla bir stant kurdu.

Hafta boyunca çeşitli etkinlik ve bilgilendirmelerde bulunan DAK ekipleri, Espark AVM önünde stant açarak vatandaşları bilgilendirdi. Tanıtım çalışmaları ve depremden korunma hakkında bilgilendirme yapan ekip, kullandıkları alet edevatları da sergiledi. Deprem Haftası süresince vatandaşlara deprem ve depremden korunma hakkında bilgi alma fırsatı tanıyan DAK, yaptıkları çalışmaları, kullanılan ürünlerini anlatarak broşür dağıttı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan DAK Başkan Yardımcısı Abdullah Aydıngör, "İnsanlarımızın farkındalığını artırmak istiyoruz. Biz maalesef geçmişte yaşananları unutuyoruz. Bu haftanın özelliği dolayısıyla vatandaşlara bilgi veriyoruz. Deprem öncesinde, deprem sırasında deprem sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Aynı zamanda arama-kurtarma çalışmalarımız hakkında bilgilerde veriyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:24 Kaynak: İHA

Deprem Haftası, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çöp Kutusundaki Uyuşturucu Alışverişine Bekçilerden Suçüstü Ablasını Ziyarete Giden Genç Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi

Emekliler 2019 İkramiyelerini Mayıs ve Ağustos Ayında Alacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 12:14:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dak Ekibinden Deprem Haftası Bilgilendirme Standı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]