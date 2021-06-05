DAK'ın akreditasyon başarısı - Son Dakika

Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma (DAK) Derneği birimi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından akredite edilen Türkiye'deki 10 ekip arasında yer aldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Aydıngör, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durumlara ilişkin Hizmet Standartları ve Akreditasyon Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 29 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdiğini anlattı. Aydıngör, yönetmeliğinin amacını, 'Türkiye Afet Müdahale Planına göre afet ve acil durumlarda sunulacak hizmet alanlarında faaliyet göstermek isteyen, sivil toplum kuruluşları, özel kuruluşlar ve AFAD gönüllüsü kişilerin akredite edilmesi; akredite edilenlerle çalışma grupları arasında koordinasyonun sağlanması, sunulacak hizmetin standartlarının belirlenmesi, kalitesinin artırılması ve kalitenin sürekliliğinin korunması için uygulanacak akreditasyonun usul ve esaslarını belirleme' olarak belirtti.

"Akreditasyon belgemizi almaya hak kazandık"

Yeniliğe ve gelişmeye açık Dorlion Arama Kurtarma Derneği olarak bu süreci yakından takip ettiklerini söyleyen Abdullah Aydıngör, "Yönetmeliğin yayınlanmasından 1 ay sonra AFAD akreditasyonu amaçları doğrultusunda Eylül 2020 başı itibarıyla akreditasyon süreci hazırlıklarımıza süratle başladık. Ekim 2020 başında gerekli evrak hazırlıklarımızı bitirip Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüze resmi başvurumuzu yaptık. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Müdahale Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilen başvurumuz sonucu; Müdahale Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen denetleme heyeti tarafından 28 Ocak 2021 tarihinde Rehberlik ve Ön İnceleme, 30 Ocak 2021 tarihinde de Kentsel Hafif Arama Kurtarma Akreditasyon Denetlemesine tabi tutulduk. Yapılan denetleme sonucu tespit edilen eksik/aksak hususlar Müdahale Daire Başkanlığı tarafından derneğimize bildirilerek tamamlanmasını müteakip yeniden inceleme ve denetlemeye tabi tutulacağımız derneğimize bildirildi. Önümüzdeki süreci iyi değerlendirmek için eksikliklerin tamamlanması konusunda derhal harekete geçerek İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzle irtibata geçtik. İl Sağlık Müdürlüğümüzün desteğiyle İlk Yardımcı Eğitimlerimizi, Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün desteğiyle de Hafif Arama Kurtarma Eğitimlerimizi tamamlayarak ekibimizi yeniden inceleme için hazır hale getirdik. 15 Nisan 2021 tarihinde Akreditasyon için yeniden incelemeye hazır olduğumuzu bildirerek dernek içi eğitimlerle bilgilerimizi pekiştirdik. Müdahale Daire Başkanlığı tarafından 29 Mayıs 2021 tarihinde yapılan yeniden inceleme ve denetlemede tamamı gönüllülerden oluşan üyelerimizin özverili çalışma ve gayretleriyle akreditasyon belgemizi almaya hak kazandık" dedi.

Akredite edilen Eskişehir'deki ilk ekip

Aydıngör, Türkiye de akredite olan 10'ncu ekip, Eskişehir de de ilk ekip olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Yerel bir ekip olmamız, imkanların kısıtlı olması gibi bir takım sıkıntılara rağmen büyük bir işin üstesinden geldiğimiz bir gerçektir. Ayrıca ekip olarak tamamlanan bu sürecin bir son değil bir başlangıç olduğunun ve sorumluluklarımızın artacağının da farkındayız. Bundan sonraki süreçte de "Her Cana Bir Nefes" sloganıyla gelişimimizi arttırarak devam edeceğiz." - ESKİŞEHİR