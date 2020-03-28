- DAK/SAR gönüllüleri vatandaşları evde kalmaya davet etti - Son Dakika

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- DAK/SAR gönüllüleri vatandaşları evde kalmaya davet etti
6 saat önce
- DAK/SAR gönüllüleri vatandaşları evde kalmaya davet etti DAK/SAR denizde arama ve kurtarma gönüllüleri, yayınladıkları video aracılığıyla korona virüsüne karşı vatandaşları evlerinde kalmaya davet etti.
- DAK/SAR gönüllüleri vatandaşları evde kalmaya davet etti
İSTANBUL - DAK/SAR denizde arama ve kurtarma gönüllüleri, yayınladıkları video aracılığıyla korona virüsüne karşı vatandaşları evlerinde kalmaya davet etti.
DAK/SAR denizde gönüllü arama ve kurtarma örgütünün gönüllüleri, pandemi düzeyindeki korona virüs salgınına karşı vatandaşları uyardı. DAK/SAR gönüllüleri evlerinde çektikleri videoda vatandaşlara 'evinizde kalın, risk almayın' mesajı vererek herkesi evinde kalmaya davet etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:58 Kaynak: İHA
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