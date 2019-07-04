Son Dakika Haberleri: DAK'tan Başkan Kurt'a teşekkür ziyareti
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DAK'tan Başkan Kurt'a teşekkür ziyareti

1 saat önce

Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

DAK'tan Başkan Kurt'a teşekkür ziyareti, System.String[]
Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) ekibini ağırladı. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette DAK ekibi, Başkan Kurt'a çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Kurt'un her zaman yanlarında olduğunu belirten DAK temsilcileri kendilerine verdiği destek için Başkan Kurt'a teşekkür etti. DAK Ekibi Başkan Kurt'a teşekkür plaketi takdim etti.

DAK ekibine ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin kendileriyle işbirliği yapmaya devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:57 Kaynak: İHA
Yaşam
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