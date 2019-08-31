Son Dakika Haberleri: DAK'tan Kanlıpınar Şehitliği'ne ziyaret
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DAK'tan Kanlıpınar Şehitliği'ne ziyaret

1 saat önce

Dorlion Arama Kurtarma ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolaysı ile Eskişehir'de bulunan Kanlıpınar şehitliğini ziyaret etti.

DAK'tan Kanlıpınar Şehitliği'ne ziyaret, System.String[]

Dorlion Arama Kurtarma ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolaysı ile Eskişehir'de bulunan Kanlıpınar şehitliğini ziyaret etti. Başkan yardımcısı Ümit Avcı, "Bu özel günde başta Baş Komutan Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatan için canını hiç çekinmeden feda eden kahraman şehitlerimizi anmak bizim için bir gurur. 30 Ağustos bir milletin dirilişi ve yeniden ayaklanmasıdır. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi minnet ile anıyoruz" ifadeleri kullandı. - ESKİŞEHİR

Zafer Haftası, Ümit Avcı, Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:30 Kaynak: İHA
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