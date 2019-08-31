DAK'tan Kanlıpınar Şehitliği'ne ziyaret
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Dorlion Arama Kurtarma ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolaysı ile Eskişehir'de bulunan Kanlıpınar şehitliğini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:30 Kaynak: İHA
Dorlion Arama Kurtarma ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolaysı ile Eskişehir'de bulunan Kanlıpınar şehitliğini ziyaret etti. Başkan yardımcısı Ümit Avcı, "Bu özel günde başta Baş Komutan Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatan için canını hiç çekinmeden feda eden kahraman şehitlerimizi anmak bizim için bir gurur. 30 Ağustos bir milletin dirilişi ve yeniden ayaklanmasıdır. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi minnet ile anıyoruz" ifadeleri kullandı. - ESKİŞEHİR
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