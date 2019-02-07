Daka'dan 'Kırsal Kalkınmada Kooperatifleşme' Semineri
55 dakika önce
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Muş Yatırım Destek Ofisi tarafından "Kırsal Kalkınmada Kooperatifleşme" ve "Kurumsallaşma ve Ekip Çalışması" konulu seminer düzenlendi.
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Muş
Yatırım Destek Ofisi tarafından "Kırsal Kalkınmada Kooperatifleşme" ve "Kurumsallaşma ve Ekip Çalışması" konulu seminer düzenlendi.
Muş Öğretmenevinde düzenlenen seminerde; Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Bülent Gülçubuk tarafından 'kırsal kalkınma, kooperatifleşme, kurumsallaşma ve ekip çalışması' konularında sunum yapılarak eğitim verildi. Çalışma kapsamında teorik veriler ve eğitimlerin yanında uygulamalı olarak Muş ilinin kooperatifçilik alanındaki sorunları ve çözüm önerileri gruplar halinde atölye çalışması yapılarak değerlendirildi.
Programa; üreticiler, birlikler ve ilgili kurumlardan 70 kişi katılım sağladı. - MUŞ
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:25 Kaynak: İHA
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