Daka Desteğiyle Van, Hakkari ve Muş Tanıtıldı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda Hakkari, Muş ve Van illerinden çok sayıda paydaş, 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen 23. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına katılım sağladı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda Hakkari, Muş ve Van illerinden çok sayıda paydaş, 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen 23. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına katılım sağladı.



Kamu kurumu, yerel yönetim, üniversite, ticaret ve sanayi odası, sivil toplum kuruluşu ve özel sektör temsilcilerinin katılım sağladığı ve tanıtımlar gerçekleştirdiği fuar kapsamında Hakkari standında 7, Muş standında 18 ve Van standında 20 paydaş kurum ve kuruluş yer aldı.



DAKA'nın kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yanında stant yeri kira desteğiyle de katkıda bulunduğu fuara; Hakkari, Muş ve Van illerinden toplamda 50'ye yakın paydaş kurum ve kuruluş katılım sağlayarak yerel ürünlerin ve doğal, kültürel ve tarihi değerlerin tanıtımı gerçekleştirildi.



Fuar, 2018 yılında 85 farklı ülkeden bin 65 katılımcıya ev sahipliği yapmış ve toplamda 54 bin 364 kişi tarafından ziyaret edilmişti. - VAN

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