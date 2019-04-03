Son Dakika Haberleri: Daka Destekli 'Kamu Sektöründe Protokol Kuralları Eğitimi' Projesi

Daka Destekli 'Kamu Sektöründe Protokol Kuralları Eğitimi' Projesi

59 dakika önce

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen 'Kamu Sektöründe Protokol Kuralları Eğitimi' projesi başladı.

Daka Destekli 'Kamu Sektöründe Protokol Kuralları Eğitimi' Projesi, System.String[]
Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen 'Kamu Sektöründe Protokol Kuralları Eğitimi' projesi başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde görevli 197 kişilik grubun katıldığı ve 1- 5 Nisan 2019 tarihleri arasında eğitmen Nilgün Tuluk tarafından verilen eğitim, Muş Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Eğitim boyunca katılımcıların protokol ilkeleri, makamda davranış kuralları, konuşma ve dinleme protokolü, toplantı ve resmi davet protokolü konusunda yeterlilik kazanmaları hedefleniyor. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:59 Kaynak: İHA

Muş, Güncel
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