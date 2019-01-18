Daka Destekli "Proje Yazma Kapasitesini Artırma" Projesi
1 saat önce
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Teknokent tarafından uygulanan "Proje Yazma Kapasitesini Artırma Projesi" katılım belgeleri düzenlenen törenle verildi.
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(YYÜ) Teknokent
tarafından uygulanan "Proje Yazma Kapasitesini Artırma Projesi" katılım belgeleri düzenlenen törenle verildi.
Programda konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal
, Türkiye
'de proje kültürünün yeterince yaygınlaşmamış ve toplum olarak proje yazma becerisinin gelişmemiş olduğunu belirterek, "Proje deyince hep başkalarının yardımına ihtiyaç duyarız, oysa proje hazırlamak, yapmak ve yazmak zor değildir. Bu eğitimler neticesinde üniversitemizin öğrencileri ve akademisyenleri proje yazma konusunda yetkin bir hale gelerek ileriki dönemlerde üniversitemizin proje hazırlamasında büyük bir katkı sunacaktır. Eğitimler konusunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
15 Aralık
2018 tarihinde 5 kişilik gruplar halinde 20 gün boyunca verilen eğitimlere YYÜ öğrencileri, akademisyenler, kurumların proje sorumlularının oluşturduğu toplam 92 kişi katıldı.
DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, YYÜ Teknokent A.Ş. Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nejat Görentaş, akademisyenler ve öğrencilerin de katıldığı tören, sertifikaların takdim edilmesi ile sona erdi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:15 Kaynak: İHA
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