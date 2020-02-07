DAKA heyetinden TATSO'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel DAKA heyetinden TATSO'ya ziyaret - Son Dakika

DAKA heyetinden TATSO'ya ziyaret

6 saat önce

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Planlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay, beraberindeki heyetle Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasını (TATSO) ziyaret etti.

DAKA heyetinden TATSO'ya ziyaret, System.String[]

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Planlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay, beraberindeki heyetle Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasını (TATSO) ziyaret etti.


Sakarya Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Çağlar Özdemir, Hacettepe Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Volkan Işık, DAKA'dan Uzman Abdullah Çiçek ve DAKA Bitlis Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Nurettin Polat'ın yer aldığı heyetle TATSO'yu ziyaret eden DAKA Başkanı Mehmet Emin Çakay, TATSO Başkanı Bilal Adabağ ile bir araya geldi. Bölgedeki gençlere istihdam sağlamak maksadıyla DAKA işbirliğiyle yürütülen proje ve yine bu kapsamda geliştirilmesi planlanan Mesleki Eğitim Geliştirme Merkezi (MESGEM) ile ilgili istişarede bulunmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette heyet üyeleri tarafından konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.


Heyet üyeleri, konunun bölge ve gençlerin istihdamı için önemine dikkat çekerken, TATSO Başkanı Bilal Adabağ'ın da konu ile ilgili fikirleri alındı. Konunun önemine vurgu yapan TATSO Başkanı Bilal Adabağ, bölgede özellikle ara eleman konusunda ciddi sıkıntılar olduğuna dikkat çekti. İşverenlerin desteklenmesi ve bölge ile ilgili iş planlamalarının ise yerelden yönetilmesi gerektiğine işaret eden TATSO Başkanı Adabağ, bölgede girişimci ruhun çok fazla olduğunu, bu nedenle kaynakların doğru kullanılması durumunda yaşanan birçok sorunun çözüme kavuşmuş olacağını ifade etti.


Mesleki eğitim programlarının ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkarlar odası koordinesinde ve talepler doğrultusunda planlanması gerektiğine de dikkat çeken Başkan Adabağ, ziyaretten ötürü heyet üyelerine teşekkürlerini iletti.


Ziyarette TATSO Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit ve TATSO Meclis Üyesi Vacip Demir ile TATSO Meslek Komiteleri Başkanı Mekin Kaya da hazır bulundu. - BİTLİS

Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:26 Kaynak: İHA
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