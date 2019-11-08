Son Dakika Haberleri: DAKA koordinasyonunda 4 ilde Yer-Mek anket çalışmaları tamamlandı
Son Dakika Güncel DAKA koordinasyonunda 4 ilde Yer-Mek anket çalışmaları tamamlandı

DAKA koordinasyonunda 4 ilde Yer-Mek anket çalışmaları tamamlandı

8 saat önce

Türkiye'de yerleşim yerleri arasındaki sosyo-ekonomik ilişki yapısını belirleme amacıyla yürütülen Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi Araştırması (Yer-Mek) anket uygulaması TRB2 bölgesinde tamamlandı.

DAKA koordinasyonunda 4 ilde Yer-Mek anket çalışmaları tamamlandı, System.String[]

Türkiye'de yerleşim yerleri arasındaki sosyo-ekonomik ilişki yapısını belirleme amacıyla yürütülen Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi Araştırması (Yer-Mek) anket uygulaması TRB2 bölgesinde tamamlandı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "Türkiye'de Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi (Yer-Mek): Ülke Yerleşme Merkezleri Sistemi" adıyla yürütülen çalışma ile kalkınmanın tüm ülkeye dengeli dağılımının sağlanmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, ulusal ve bölgesel düzeyde plan ve stratejilerin hazırlanması, sektörel ve bölgesel yatırım kararlarının alınması, yerleşim birimlerinin hizmet alma etkinliğinin artırılması ve köy ile beldelerin yakın çevresi ile bütünleşme ve sürdürülebilirliğinin tespit edilmesi gibi konuların analiz edilmesi hedefleniyor. Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinden oluşan TRB2 bölgesinde yapılan saha anket uygulamaları, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda gerçekleştirildi. Çalışma ile il, ilçe, belde ve köylerin karşılıklı mal, hizmet ve insan akımları sonucu oluşan fonksiyonel bölgelerin tespit edilmesi amaçlanıyor. 4 il, 31 ilçe ve 26 beldede 14 Ekim tarihinde eş zamanlı olarak başlatılan anket uygulamaları, 4 Kasım tarihinde tamamlandı. Valilikler ve ilçe kaymakamlıkları işbirliği ile gerçekleştirilen, 7 ajans uzmanı ve 15 anketörün görev aldığı saha çalışmasında toplamda bin 424 mahalle ve köy muhtarı ile 26 belde belediyesi başkanıyla görüşmeler yapıldı. Ayrıca yerleşim yerlerinin ulaşım ağlarının tespiti için 4 il ve 28 ilçede otobüs terminalleri ve minibüs kooperatifi yetkilileriyle görüşülerek ulaşım anketleri gerçekleştirildi. - VAN

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:42 Kaynak: İHA
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