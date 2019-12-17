DAKA sosyal girişimcilik eğitimlerinin altıncısı Bitlis'te gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel DAKA sosyal girişimcilik eğitimlerinin altıncısı Bitlis'te gerçekleştirildi - Son Dakika

DAKA sosyal girişimcilik eğitimlerinin altıncısı Bitlis'te gerçekleştirildi

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonda faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sosyal Girişimcilik Programı (DAKA SOGİP) kapsamında Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerine yönelik düzenlenen sosyal girişimcilik eğitimleri devam ediyor.

DAKA sosyal girişimcilik eğitimlerinin altıncısı Bitlis'te gerçekleştirildi, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonda faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sosyal Girişimcilik Programı (DAKA SOGİP) kapsamında Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerine yönelik düzenlenen sosyal girişimcilik eğitimleri devam ediyor.


TRB2 Bölgesi illerinde sosyal girişimcilik ile ilgili farkındalığı artırmak, sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve toplumsal kalkınmaya katkı sunacak sosyal girişimciler yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen sosyal girişimcilik eğitimlerinin sonuncusu Bitlis'te gerçekleştirildi. Üniversite öğrencileri ve yeni mezunların yoğunlukta olduğu 18-29 yaş aralığındaki katılımcıların yer aldığı eğitim, Bitlis Eren Üniversitesi ev sahipliği ve işbirliği ile 12-13 Aralık 2019 tarihlerinde Bitlis Eren Üniversitesi Enstitüler Binasında tamamlandı.


Sosyal girişimci ve eğitmen Rümeysa Ruken Polat ve Feridun Bişar tarafından verilen sosyal girişimcilik eğitiminde; katılımcılara sosyal girişimcilik, sosyal sorumluluk, girişimcilik ile sosyal girişimcilik arasındaki farklar, sosyal inovasyon ve sosyal etki, sorun analizi ve yerel sosyal sorunlar, sosyal iş planı oluşturma ve sürdürülebilir gelir modeli geliştirme, sosyal finansman ve destek mekanizmaları konularında bilgiler verildi.


Yenilikçi araç ve yöntemlerin kullanıldığı 2 günlük interaktif atölye eğitimleri kapsamında katılımcılar 4-5 kişilik gruplar halinde kendi fikirlerini geliştirme imkanı bulurken, Bitlis'in yerel sosyal sorunlarına yönelik geliştirdikleri yenilikçi çözüm önerilerini sürdürülebilir sosyal iş modellerine kavuşturmalarına katkı sağlandı. Eğitim atölyesinde katılımcılardan oluşan gruplar, üniversite öğrencilerinin barınma sorununun ortadan kaldırılması, çeyiz ürünlerinin yerel üreticilerden sağlanarak kadın istihdamının artırılması, üniversite öğrencilerinin kısmi zamanlı işler için işverenlerle kolay eşleştirilmesi ve madde bağımlılarının ekonomik ve sosyal hayata entegrasyonu başlıkları altında 4 farklı sosyal soruna yönelik kalkınma odaklı sosyal girişim fikirleri geliştirdiler.


Sunumlar, atölye çalışmaları, kaynaştırma oyunları ve etkili yatırımcı sunumu simülasyonu gibi farklı yöntem ve araçlarla gerçekleştirilen 2 günlük uygulamalı eğitimin sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi. - BİTLİS

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:23 Kaynak: İHA
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