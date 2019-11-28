DAKA Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı 7. toplantısı, Hakkari Valisi ve DAKA Yönetim Kurulu Başkanı İdris Akbıyık'ın başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilik salonunda toplantıya katılan Akbıyık, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

DAKA'nın 2019 yılının 7. Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Akbıyık, Fizibilite Desteği Programı kapsamında sunulan proje başvurularını, 2020 yılı çalışma programı ve bütçesini, personel istihdamı ile ilgili konuları ve ajans desteği ile devam eden mali destek programları kapsamında yürütülen projelerde kaydedilen ilerlemeleri görüşeceklerini ifade etti.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da gündem maddelerini aktararak, konuşma yaptı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve Bitlis İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç'in olumsuz hava koşulları nedeniyle telekonferansla katıldığı toplantıda, Hakkari İl Genel Meclisi Başkanı Nazmi Coşkun ve Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş hazır bulundu.