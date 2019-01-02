Son Dakika Haberleri: Dakar'da Hava Kirliliği Alarmı

Dakar'da Hava Kirliliği Alarmı

1 saat önce

Senegal'in başkenti Dakar'da gelecek 24 saatte yoğun hava kirliliği gözlemleneceği bildirildi.

Dakar'da Hava Kirliliği Alarmı, System.String[]
Senegal'in başkenti Dakar'da gelecek 24 saatte yoğun hava kirliliği gözlemleneceği bildirildi.

Senegal Hava Kalite Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, havada bulunan zehirli partikül miktarının ortalamanın üzerinde olacağı, bu nedenle "turuncu alarm" verildiği duyuruldu.

Kirliliğin artmasında, çöl tozu ve araç trafiğinin etkili olduğu belirtilen açıklamada, açık havada zehirli partiküllerin solunmasını artıracak fiziksel aktivitelerden kaçınılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, solunum yolu rahatsızlığı olanların, çocuklarla yaşlıların gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları tavsiye edildi.

Havadaki zehirli partikül miktarı metreküp başına 101-150 mikrogram olduğunda turuncu alarm veriliyor.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, insan sağlığına tehdit oluşturmaması için 1 metreküp havanın en fazla 25 mikrogram zehirli partikül içermesi gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:28 Kaynak: AA

Senegal, Dakar, Güncel
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