Dakar'da sanat sokaklara taşındı

Senegal'in başkenti Dakar'da başlayan 14. Dakar Bienali kapsamında hayata geçirilen Doxantu projesi, çağdaş sanatı sokaklara taşıyarak daha ulaşılabilir olmasını amaçlıyor.

Yerel dil Volofçada "gezinti" manasına gelen Doxantu'da heykel, dizayn ve enstalasyondan oluşan 17 çağdaş sanat eseri cezaevi, hediyelik eşya pazarı, üniversite gibi önemli yapılara ev sahipliği yapan sahil şeridinin batı kıyısındaki açık alanda sergileniyor.

Her eserin bir mesaj taşıdığı projede, siyahi hareketin sembollerinden Rosa Park'ın evinden esinlenilmiş bir ev maketi, gözleri motosiklet lastiğinden yapılma devasa bir köpek heykeli ya da Atlantik Okyanusu'nu geçmeye çalışırken kaybolan kaçak göçmenlerin dramını gözler önüne seren insan bedeni formunda plastik poşetler yer alıyor.

Her eserin yanında sanatçıya ve ana fikre ilişkin yer alan açıklamalar da verilmek istenen mesajın geniş kitlelere iletilmesini sağlıyor.