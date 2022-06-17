Dakar'da yapı fuarı başladı - Son Dakika
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Dakar'da yapı fuarı başladı

17.06.2022 02:19
Dakar'da yapı fuarı başladı

Senegal'in başkenti Dakar'da yapı fuarı (Sencon) açıldı.

Senegal'in başkenti Dakar'da yapı fuarı (Sencon) açıldı.

Sencon, Dakar yakınlarındaki Abdou Diouf Uluslararası Konferans Merkezi'nde kapılarını açtı.

Fuarın açılış kurdelesini, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, Gelişen Senegal Planı Bakanı Abdou Karim Fofana ve fuarın organizatörü Hage Fuar Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Kalkan birlikte kesti.

500'den fazla marka ve 140 katılımcının yer aldığı fuar, 18 Haziran'da sona erecek.

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Kaynak: AA

Abdou Diouf, Türkiye, Senegal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dakar'da yapı fuarı başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dakar'da yapı fuarı başladı - Son Dakika
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