Dakar Rallisi 6 Ocak'ta Başlayacak

Dünyanın en zorlu yarışlarından birisi olan ve kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi'nde heyecan 6 Ocak'ta başlıyor.

Dünyanın en zorlu yarışlarından birisi olan ve kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi'nde heyecan 6 Ocak'ta başlıyor. Bu sene 41'inci yılını kutlayacak ve sadece Peru'da düzenlenecek olan Dakar Rallisi, 6-17 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek. Yarışçılar 6 Ocak'ta seremonik olarak verilen startla 11 gün sürecek rallinin açılışını yapacak. On etabın sonunda şampiyonun belli olacağı yarış, 17 Ocak'ta son bulacak. Düzenlendiği ilk yıl olan 1978'den beri ilk kez tek bir ülkede gerçekleşeceği belirtilen, Dakar Rallisi'nde Peru ve çevresinde yaklaşık 3 bin kilometre boyunca mücadele edecek olan ekipler daha önce hiç karşılaşmadıkları kadar kum tepesi ile tanışacaklar. Özellikle 4'üncü ve 5'inci günlerinde yarışçıları zorlayacak olan rallinin yaklaşık yüzde 70'i kum alanlarından oluşacak. Yarışın tüm heyecanı 7 Ocak'tan itibaren Red Bull TV'de yaşanacağı bildirildi.



DAKAR RALLİSİ'NDE EFSANE İSİMLER Dakar Rallisi'nde 20 şampiyonluğu bulunan üç eski şampiyon Carlos Sainz, Cyril Despres ve Stephane Peterhansel yeni takımları X-raid MINI JCW Tem ile otomobil kategorisinde şampiyonluğun en büyük adayı olarak görülüyor. Bu kategoride Dakar'ı daha önce iki kez kazanan Nasser Al-Attiyah ve Giniel de Viliers de mücadele edecek. Dünya Ralli Şampiyonası'nın efsane pilotlarından Sebastien Loeb, yine Dakar Rallisi'nde yarışacak. Bağımsız olarak Dakar'a katılan Fransız sporcu, Red Bull destekli Peugeot 3008DKR'nin direksiyonunda yarışacak. Kamyon ve motosiklet kategorilerinde de Red Bull Desert Wings ekibinin, uzun yıllardır domine eden Blue Armada of Team Kamaz Master bu sene de en büyük favorilerden olduğu belirtildi. Organizasyonun Güney Amerika'ya taşınmasından beri 8 kez Dakar'ı kazanan Rus ekipte Eduard Nikolaev ve takım arkadaşları Ayrat Mardeev, Dmitry Sotnikov ve Andrey Karginov yine şampiyon olmak istedikleri vurgulandı.



MOTOSİKLET KATEGORİSİ



Motosiklet kategorisinde ise Toby Price, Sam Sunderland ve Matthias Walkner Red Bull KTM adına yarışacak. Şampiyon sporcular, takımları Red Bull KTM'in 17'nci Dakar zaferini kazanıp rekor kırmasına vesile olmak istedikleri vurgulanarak, bu isimlerin yanı sıra Luciano Benavides ve motosiklet kategorisinin en hızlı kadın yarışçılarından birisi olan Laia Sanz da Dakar'da yer alacak.



17 KADIN PİLOT DA YARIŞACAK Dakar Rallisi'nde bu sene 17 kadın pilot da mücadele edecek. İspanya'dan 4, Almanya, Hollanda, Çekya ve Peru'dan 2 kadın pilot kum tepelerinde tozu dumana katacak. Bolivya, Fransa, İtalya, Paraguay ve Rusya'dan da birer kadın pilot Peru'da yarışacak.



(İHA)

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