Dakar Rallisi'nde 11. etapta Red Bull sporcuları zirvede - Son Dakika

Dakar Rallisi'nde 11. etapta Red Bull sporcuları zirvede

14.01.2021 20:12

- Dakar Rallisi'nde 11. etapta Red Bull sporcuları zirvede Dakar Rallisi'nde 11. etabında Red Bull KTM Factory Team sürücüsü Sam Sunderland motosiklet kategorisinde birinci oldu.

- Dakar Rallisi'nde 11. etapta Red Bull sporcuları zirvede

İSTANBUL - Dakar Rallisi'nde 11. etabında Red Bull KTM Factory Team sürücüsü Sam Sunderland motosiklet kategorisinde birinci oldu. Otomobil kategorisinde ise Nasser Al-Attiyah, 5. etap zaferine ulaştı. Kamyon kategorisinde ise Kamaz Master'ın zirvedeki yeri değişmedi.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 43. kez motor sporları tutkunlarını bir araya getiriyor. Sporcuların 13 gün boyunca yaklaşık 7 bin 600 kilometre yol kat edeceği Dakar Rallisi'nin 11. etabı tamamlandı. Alula ile Yanbu arasında geçilen 557 kilometrelik etap sonunda motosiklet kategorisinde Red Bull sporcusu Sam Sunderland 4 saat 35 dakika 12 saniyelik derecesiyle kazanan isim oldu.

Dakar Rallisi'nin otomobil kategorisine ise Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah 4 saat 34 dakika 24 saniyelik derecesiyle 11. etabı kazanarak biri prolog olmak üzere 6. etap zaferini elde etti. Al-Attiyah'ı bir diğer Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel takip etti ve genel klasman liderliğini sürdürdü. 11. etapta üçüncülük ise bir diğer Red Bull sporcusu Carlos Sainz'ın oldu.

Kamaz Master liderliğini korudu

Kamyon kategorisinde ise Kamaz Master'ın liderliği devam ediyor. Dakar Rallisi'nde baştan sonra zirvede yer alan Dmitry Sotnikov'un pilotluğundaki Kamaz Master, 11. etap sonunda da genel klasmanda birinciliğini sürdürdü.

Dakar Rallisi'nde Lightweight kategorisinde Red Bull Off-Road USA Takımı'ndan Seth Quintero, elde ettiği 4 saat 57 dakika 17 saniye ile ilk sıranın sahibi oldu.

12 etaptan oluşan 13 günlük yolculuğun ardından 15 Ocak 2021'de sona erecek Dakar Rallisi'nde son etap Yanbu ile Jeddah arasında geçilecek.

Dakar Rallisi'nde 11. etapta Red Bull sporcuları zirvede
Dakar Rallisi'nde 11. etapta Red Bull sporcuları zirvede
Dakar Rallisi'nde 11. etapta Red Bull sporcuları zirvede
Dakar Rallisi'nde 11. etapta Red Bull sporcuları zirvede

Sam Sunderland, Otomobil, Red Bull, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dakar Rallisi'nde 11. etapta Red Bull sporcuları zirvede - Son Dakika


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