Dakar Rallisi'nde Al-Attiyah'tan üçüncü zafer - Son Dakika

Dakar Rallisi'nde Al-Attiyah'tan üçüncü zafer

06.01.2021 17:46
Dakar Rallisi'nde Al-Attiyah'tan üçüncü zafer, System.String[]

Dakar Rallisi'nde dördüncü gün heyecanı geride kaldı.

Dakar Rallisi'nde dördüncü gün heyecanı geride kaldı. Üst üste ikinci kez Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen yarışın dördüncü gününde de bitiş çizgisine en iyi derece ile gelen isim Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah oldu. Bir diğer Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel ise genel klasmandaki liderliğini korudu.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 43. kez motor sporları tutkunlarını bir araya getiriyor. Sporcuların 13 gün boyunca yaklaşık 7 bin 600 kilometre yol kat edeceği Dakar Rallisi'nin dördüncü günü de geride kaldı. Wadi ad-Dawasir ile Riyad arasında geçilen 813 kilometrelik rallinin en uzun etabını, otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah kazandı. Al-Attiyah'ın üst üste üçüncü etap zaferine ulaştığı Dakar Rallisi'nde güne genel klasman lideri olarak başlayan Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel de genel klasman liderliğini korudu.

Zorlu dördüncü günde otomobil kategorisinde Nasser Al-Attiyah, bitiş çizgisine 2 saat 35 dakika ve 59 saniyelik derecesiyle ulaştı. Etapta ikincilik ise bir diğer Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel'in oldu. Güne genel klasman lideri olarak başlayan Peterhansel, rakibinin 11 saniye gerisinde bitiş çizgisine geldi ve liderliğini korudu. Otomobil kategorisinde dördüncü günün ardından ilk üç Red Bull sporcularından oluşmaya devam ediyor:

1- Stephane Peterhansel

2- Nasser Al-Attiyah

3- Carlos Sainz

Kamaz dördüncü gün de zirvede

Kamyon kategorisinde Kamaz Master'ın liderliği de devam etti. İlk üç günü ilk sırada tamamlayan Sotnikov'un pilotluğundaki Kamaz Master, toplamda ulaştığı 14 saat 45 dakika ve 58 saniye ile 4. günde de genel klasman liderliğini sürdürdü.

12 etaptan oluşan 13 günlük yolculuğun ardından 15 Ocak 2021'de sona erecek Dakar Rallisi'nde beşinci gün Riyad ile Kaysume arasında koşulacak.

-İHA-

Dakar Rallisi'nde Al-Attiyah'tan üçüncü zafer
Dakar Rallisi'nde Al-Attiyah'tan üçüncü zafer
Dakar Rallisi'nde Al-Attiyah'tan üçüncü zafer

Suudi Arabistan, Otomobil, Red Bull, Riyad, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dakar Rallisi'nde Al-Attiyah'tan üçüncü zafer - Son Dakika Spor


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