Dakar Rallisi'nde beşinci günde kazanan Giniel de Villiers

Dakar Rallisi'nde beşinci gün heyecanı geride kaldı. Üst üste ikinci kez Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen yarışın beşinci etabında bitiş çizgisine en iyi derece ile gelen isim Red Bull sporcusu Giniel de Villiers oldu. Güne genel klasman lideri olarak başlayan Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel ise genel klasmandaki liderliğini korudu.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 43. kez motor sporları tutkunlarını bir araya getiriyor. Sporcuların 13 gün boyunca yaklaşık 7 bin 600 kilometre yol kat edeceği Dakar Rallisi'nin beşinci günü tamamlandı. Riyad ile Kaysume arasında geçilen 629 kilometrelik etabı, otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Giniel de Villiers 5 saat 9 dakika 25 saniyelik derecesiyle kazandı. de Villiers'in bu seneki ilk etap galibiyetine ulaştığı Dakar Rallisi'nde güne genel klasman lideri olarak başlayan Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel de genel klasman liderliğini korudu.

12 etaptan oluşan 13 günlük yolculuğun ardından 15 Ocak 2021'de sona erecek Dakar Rallisi'nde altıncı gün Kaysume ile Ha'il arasında koşulacak. - İSTANBUL