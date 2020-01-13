Dakar Rallisi'nde Carlos Sainz liderliğini sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dakar Rallisi'nde Carlos Sainz liderliğini sürdürdü - Son Dakika

Dakar Rallisi'nde Carlos Sainz liderliğini sürdürdü

6 saat önce

Dakar Rallisi'nde, Wahdi Al Dawasir ile Wahdi Al Dawasir arasında koşulan 477 kilometrelik parkur sonrasında otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz, 31 saat 56 dakikalık derecesiyle liderliğini sürdürdü.

Dakar Rallisi'nde Carlos Sainz liderliğini sürdürdü, System.String[]

Dakar Rallisi'nde, Wahdi Al Dawasir ile Wahdi Al Dawasir arasında koşulan 477 kilometrelik parkur sonrasında otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz, 31 saat 56 dakikalık derecesiyle liderliğini sürdürdü.


Red Bull açıklamasına göre, dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 42'nci kez motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi.


Sporcuların 12 gün boyunca yaklaşık 7 bin 500 kilometrelik yol katedeceği Dakar Rallisi'nde 8'inci gün heyecanı da noktalandı. Wahdi Al Dawasir - Wahdi Al Dawasir arasında koşulan 477 kilometrelik parkur sonrasında otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz, 31 saat 56 dakikalık derecesiyle liderliğini sürdürdü.


Kamyon kategorisinde ise Kamaz Master, Dakar Rallisi'nde zirveyi kaptırmadı. En yakın rakibinden 27 dakika 6 saniye daha hızlı olan Kamaz Master pilotu Andrey Karginov, 8 gün sonunda elde ettiği 34 saat 31 dakika ve 43 saniye ile liderliğini korudu.


12 etaptan oluşan 12 günlük yolculuğun ardından 17 Ocak Cumartesi günü sona erecek Dakar Rallisi'nde dokuzuncu gün, Wahdi Al Dawasir ile Haradh arasında koşulacak. 410 kilometrelik parkur da dahil olmak üzere Dakar Rallisi her gün "RedBull.com.tr/dakar2020" adresinden takip edilebiliyor.

Red Bull, Dakar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:10 Kaynak: AA
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