Dakar Rallisi'nde Carlos Sainz liderliğini sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Dakar Rallisi'nde Carlos Sainz liderliğini sürdürdü - Son Dakika Spor

Dakar Rallisi'nde Carlos Sainz liderliğini sürdürdü

17 dakika önce

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi'nde 8'inci gün geride kaldı.

Dakar Rallisi'nde Carlos Sainz liderliğini sürdürdü, System.String[]

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi'nde 8'inci gün geride kaldı. 10 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan'dan başlayan yarışta 8'inci gün sonunda Red Bull sporcusu Carlos Sainz otomobil kategorisinde liderliğini sürdürdü.

Dakar Rallisi bu sene 42'nci kez motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi. Sporcuların 12 gün boyunca yaklaşık 7 bin 500 kilometrelik yol kat edeceği Dakar Rallisi'nde 8'inci gün heyecanı da noktalandı. Wahdi Al Dawasir - Wahdi Al Dawasir arasında koşulan 477 kilometrelik parkur sonrasında otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz, 31 saat 56 dakikalık derecesiyle liderliğini sürdürdü.

Kamyon kategorisinde ise Kamaz Master, Dakar Rallisi'nde zirveyi kimseye kaptırmıyor. En yakın rakibinden 27 dakika 6 saniye daha hızlı olan Kamaz Master pilotu Andrey Karginov, sekiz gün sonunda elde ettiği 34 saat 31 dakika ve 43 saniye ile liderliğini sürdürdü.

12 etaptan oluşan 12 günlük yolculuğun ardından 17 Ocak Cumartesi günü sona erecek Dakar Rallisi'nde dokuzuncu gün Wahdi Al Dawasir ile Haradh arasında koşulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ralliden detaylar

Genel detaylar


Suudi Arabistan, Red Bull, Dakar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Baba yadigarı 1996 model Kartal'ı 4x4 cipe çevirdi
Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında rakamlar belli oldu! Geçen sene 20 Ferrari satıldı Rıdvan Dilmen, Berat Albayrak'ın Ali Koç'a söylediği sözü canlı yayında açıkladı Sezonu kapattığı açıklanan Merih'ten ilk açıklama

Son Dakika Haberleri
21:43 Filenin Sultanları yurda döndü (5) - Son Dakika Spor
21:43 Mecnun Otyakmaz'ın açıklamaları - Son Dakika Spor
21:41 Filenin Sultanları yurda döndü (4) - Son Dakika Spor
21:40 Filenin Sultanları yurda döndü (2) - Son Dakika Spor
21:40 Filenin Sultanları yurda döndü (3) - Son Dakika Spor
21:24 Rıdvan Dilmen, Berat Albayrak'ın Ali Koç'a söylediği sözü canlı yayında açıkladı - Son Dakika Spor
20:16 Sezonu kapattığı açıklanan Merih'ten ilk açıklama - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 21:52:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dakar Rallisi'nde Carlos Sainz liderliğini sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]