Dakar Rallisi'nde Carlos Sainz liderliğini sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Dakar Rallisi'nde Carlos Sainz liderliğini sürdürdü - Son Dakika Spor

Dakar Rallisi'nde Carlos Sainz liderliğini sürdürdü

6 saat önce

Dakar Rallisi bu sene 42'nci kez motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi.

Dakar Rallisi'nde Carlos Sainz liderliğini sürdürdü, System.String[]

Dakar Rallisi bu sene 42'nci kez motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi. Sporcuların 12 gün boyunca yaklaşık 7 bin 500 kilometrelik yol kat edeceği Dakar Rallisi'nde 8'inci gün heyecanı da noktalandı.


Wahdi Al Dawasir - Wahdi Al Dawasir arasında koşulan 477 kilometrelik parkur sonrasında otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz, 31 saat 56 dakikalık derecesiyle liderliğini sürdürdü.


Kamyon kategorisinde ise Kamaz Master, Dakar Rallisi'nde zirveyi kimseye kaptırmıyor. En yakın rakibinden 27 dakika 6 saniye daha hızlı olan Kamaz Master pilotu Andrey Karginov, sekiz gün sonunda elde ettiği 34 saat 31 dakika ve 43 saniye ile liderliğini sürdürdü.


12 etaptan oluşan 12 günlük yolculuğun ardından 17 Ocak Cumartesi günü sona erecek Dakar Rallisi'nde dokuzuncu gün Wahdi Al Dawasir ile Haradh arasında koşulacak.

Red Bull, Dakar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:49 
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