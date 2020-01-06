Dakar Rallisi'nde ilk gün yarışları tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Dakar Rallisi'nde ilk gün yarışları tamamlandı - Son Dakika Spor

Dakar Rallisi'nde ilk gün yarışları tamamlandı

6 saat önce

Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi'nde ilk gün heyecanı geride kaldı.

Dakar Rallisi'nde ilk gün yarışları tamamlandı, System.String[]

Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi'nde ilk gün heyecanı geride kaldı. 10 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan'dan başlayan yarışın ilk günü sonunda Red Bull sporcusu Toby Price motosiklet kategorisinde, Kamaz Master pilotu Anton Shibalov kamyon kategorisinde liderlik koltuğuna otururken, otomobil kategorisinde ise Red Bull sporcusu Carlos Sainz, üçüncü sıranın sahibi oldu. Nefes kesen yarışlar 17 Ocak Cumartesi günü sona erecek.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 42'nci kez motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi. Sporcuların 12 gün boyunca yaklaşık 7 bin 500 kilometrelik yol katedeceği Dakar Rallisi, ilk günden büyük bir heyecana sahne oldu. Cidde ile Al Wajh arasındaki 752 kilometrelik bölümün geçildiği ilk gün sonunda motosiklet kategorisinde Red Bull sporcusu Toby Price, 3 saat 21 dakika 33'lük derecesiyle ilk sırayı aldı.

Kamyon kategorisinde ise geçilmez Kamaz Master, Dakar Rallisi'ne yine çok özel bir başlangıç yaptı. En yakın rakibinden 1 dakika 33 saniye daha hızlı olan Kamaz Master pilotu Anton Shibalov, ilk gün sonunda elde ettiği 3 saat 40 dakika ve 35 saniye ile ilk sıranın sahibi oldu.

10 yıl aranın ardından ilk kez Suudi Arabistan'dan başlayan Dakar Rallisi'nin otomobil kategorisinde ise büyük bir çekişme yaşandı. İlk 3 sırada yer alan araçların birbirine çok yakın dereceler elde ettiği ilk gün sonunda liderlik Vaidotas Zala'nın olurken, Red Bull sporcusu Carlos Sainz ise günü 3'üncü sırada tamamladı.

12 etaptan oluşan 12 günlük yolculuğun ardından 17 Ocak Cumartesi günü sona erecek Dakar Rallisi'nde ikinci gün Al Wajh ile Neom arasında koşulacak. 393 kilometrelik parkur da dahil olmak üzere Dakar Rallisi'nin tüm heyecanı her gün RedBull.com.tr/dakarrallisi2020 adresinden takip edilebiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarışlardan görüntüler

Genel ve detaylar


Suudi Arabistan, Red Bull, Dakar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi kınayan Suudi Arabistan'a: Asla kaale almıyoruz
Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama: Halkımızın alabileceği bir fiyatta olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, en çok beğendiği yerli otomobil modelini açıkladı Lukas Podolski, Türkçe tweet atıp transfer iddialarını yalanladı!

Son Dakika Haberleri
22:34 Lukas Podolski, Türkçe tweet atıp transfer iddialarını yalanladı! - Son Dakika Spor
22:33 Bold Pilot (Şampiyon) filmi konusu | Halis Karataş ve eşi Begüm Atman kimdir, kaç yaşında öldü - Son Dakika Spor
22:23 Juventus'ta Cristiano Ronaldo coştu, Merih Demiral güldü - Son Dakika Spor
22:10 Trabzonspor'un Antalya kampı - Son Dakika Spor
22:08 Abdurrahim Albayrak: Monacospor... - Son Dakika Spor
21:50 Maurizio Sarri, Merih Demiral'a övgü yağdırdı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 22:40:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dakar Rallisi'nde ilk gün yarışları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]