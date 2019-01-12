Son Dakika Haberleri: Dakar Rallisi'nde Kaza, Diskalifiye Getirdi

Dakar Rallisi'nde Kaza, Diskalifiye Getirdi

35 dakika önce

2019 Dakar Rallisi'nde kamyon kategorisinde mücadele eden Rus pilot Andrey Karginov, seyirciye çarpmasının ardından yarışa devam etmesi nedeniyle organizasyondan diskalifiye edildi.

Dakar Rallisi'nde Kaza, Diskalifiye Getirdi, System.String[]
2019 Dakar Rallisi'nde kamyon kategorisinde mücadele eden Rus pilot Andrey Karginov, seyirciye çarpmasının ardından yarışa devam etmesi nedeniyle organizasyondan diskalifiye edildi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, Kamaz takımı adına yarışan Rus sürücü Karginov'un, beşinci etap yarışı sırasında güvenlik alanının dışında yer alan 60 yaşındaki Güney Afrikalı bir seyirciye çarptığı belirtildi.

Açıklamada, kazanın ardından aracını durdurmayan Karginov'un, organizasyonun yönetim kurulunun aldığı kararla yarıştan diskalifiye edilmesine karar verildiği ifade edildi.

Uyluk kemiği kırılan seyircinin tedavisine, Peru'nun Arequipa kentindeki bir hastanede devam ediliyor.

Dakar Rallisi'nde kamyon kategorisini 2014 yılında kazanan Andrey Karginov, bu sene ise beş etap sonunda üçüncü sırada yer alıyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:47 Kaynak: AA

Pilot, Dakar, Spor
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