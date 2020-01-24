Dakar Rallisi'nde kaza yapan pilot Straver yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Dakar Rallisi'nde kaza yapan pilot Straver yaşamını yitirdi

6 saat önce

Suudi Arabistan'da düzenlenen 2020 Dakar Rallisi'nde kaza geçiren Hollandalı motosiklet sürücüsü Edwin Straver, organizasyonun sona ermesinin bir hafta sonrasında hayatını kaybetti.

Dakar Rallisi'nde kaza yapan pilot Straver yaşamını yitirdi, System.String[]

Suudi Arabistan'da düzenlenen 2020 Dakar Rallisi'nde kaza geçiren Hollandalı motosiklet sürücüsü Edwin Straver, organizasyonun sona ermesinin bir hafta sonrasında hayatını kaybetti.

Yarışın 11. etabının koşulduğu 16 Ocak'ta kaza yapmasının ardından kalbi duran 48 yaşındaki pilot, ambulans helikopterle götürüldüğü başkent Riyad'daki hastanede verdiği yaşam savaşanı kaybetti.

Organizasyondan yapılan açıklamada, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Straver'in yaşamını yitirdiği belirtilerek, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.

Kariyerinde 3. kez Dakar Rallisi'nde yarışan Staver, Portekizli Paulo Gonçalves'in ardından Suudi Arabistan'daki organizasyonda hayatını kaybeden ikinci pilot oldu.

Suudi Arabistan, Pilot, Dakar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:14 Kaynak: AA
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