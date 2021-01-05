Dakar Rallisi'nde Stephane Peterhansel liderliği ele geçirdi - Son Dakika

Dakar Rallisi'nde Stephane Peterhansel liderliği ele geçirdi

05.01.2021 00:29
Dakar Rallisi'nde Stephane Peterhansel liderliği ele geçirdi, System.String[]

Dakar Rallisi'nde ikinci gün sona ererken, Stephane Peterhansel genel klasmanda liderliği ele geçirdi.

Dakar Rallisi'nde ikinci gün sona ererken, Stephane Peterhansel genel klasmanda liderliği ele geçirdi.

Üst üste ikinci kez Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen yarışın ikinci günü sonunda otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel genel klasmanda liderliği ele geçirdi. Bir başka Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah ise ikinci etabı ilk sırada tamamlayan isim olarak üçüncü sıraya yükseldi.

43.'sü düzenlenen Dakar Rallisi'nde sporcuların 13 gün boyunca yaklaşık 7 bin 600 kilometre yol kat edeceği bu büyük yarışta, ikinci gün geride kaldı. Bisha ile Wadi ad-Dawasir arasında geçilen 685 kilometrelik ikinci gün heyecanı sonunda otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel, 7 saat 17 dakika 18 saniyelik derecesiyle zirveyi eline geçirdi.

Zorlu ikinci günde otomobil kategorisinde ikinci etabın kazananı ise bir başka Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah oldu. İkinci gün ilk sırayı elde eden Nasser Al-Attiyah 4 saat 3 dakika 14 saniyelik derecesiyle ikinci günde en iyi zamanı yapan isim oldu ve genel klasmanda üçüncü sıraya yükseldi. Bu sonuçla otomobil genel klasmanında ilk üç Red Bull sporcularından oluştu:

12 etaptan oluşan 13 günlük yolculuğun ardından 15 Ocak 2021'de sona erecek Dakar Rallisi'nde üçüncü gün Wadi Ad-Dawasir'de koşulacak. - İSTANBUL

Dakar Rallisi'nde Stephane Peterhansel liderliği ele geçirdi
Dakar Rallisi'nde Stephane Peterhansel liderliği ele geçirdi
Dakar Rallisi'nde Stephane Peterhansel liderliği ele geçirdi
Dakar Rallisi'nde Stephane Peterhansel liderliği ele geçirdi

Suudi Arabistan, Red Bull, Otomobil, Dakar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dakar Rallisi'nde Stephane Peterhansel liderliği ele geçirdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Polonya'da koronavirüs aşısı önce ünlülere vuruldu, ülke karıştı Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun! Ehliyet kursları ve özel eğitim merkezleri yüz yüze eğitime geçiyor İki otomotiv devi Fiat ve Peugeot birleşiyor Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Suudi Arabistan ile Katar arasındaki sınırların açılması için anlaşmaya varıldı TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı
Katar ve Suudi Arabistan arasında sınırların açılmasına yönelik anlaşma yarın imzalanacak Katar ve Suudi Arabistan arasında sınırların açılmasına yönelik anlaşma yarın imzalanacak         
00:09
Sırp forvet Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, birbirinden cesur pozlarıyla dikkat çekti Sırp forvet Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, birbirinden cesur pozlarıyla dikkat çekti         
00:01
Mutasyona uğrayan Kovid-19 sonrası İngiltere tedbirleri sıkılaştırıyor! Ulusal karantina ilan edildi Mutasyona uğrayan Kovid-19 sonrası İngiltere tedbirleri sıkılaştırıyor! Ulusal karantina ilan edildi         
23:08
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgilili" gönderme: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Portekiz'de koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı öldü Portekiz'de koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı öldü         
21:58
Kadınlara yönelik sözleri nedeniyle yayıncı kuruluştan kovulan Melih Şendil, D Smart'la anlaştı Kadınlara yönelik sözleri nedeniyle yayıncı kuruluştan kovulan Melih Şendil, D Smart'la anlaştı         
21:41
Giresun'da aç kalan kurtlar şehre indi, uyarılar peş peşe geldi Giresun'da aç kalan kurtlar şehre indi, uyarılar peş peşe geldi         
21:11
Rus Barış Gücü askeri haddini aştı! Ermenilere açıkça destek mesajı gönderdi Rus Barış Gücü askeri haddini aştı! Ermenilere açıkça destek mesajı gönderdi         
20:25
Çay kenarında balık tutan vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı erkek cansız bedeni buldu Çay kenarında balık tutan vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı erkek cansız bedeni buldu         
18:11
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
"Kargo görevlisiyim" diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti         
14:31
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir         
13:19
Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı         
12:43
Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım         
11:39
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 00:35:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dakar Rallisi'nde Stephane Peterhansel liderliği ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei