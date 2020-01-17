Dakar Rallisi'nde zafer 3'üncü kez Carlos Sainz'in oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Dakar Rallisi'nde zafer 3'üncü kez Carlos Sainz'in oldu - Son Dakika Spor

Dakar Rallisi'nde zafer 3'üncü kez Carlos Sainz'in oldu

6 saat önce

Dünyanın en zorlu yarışlarından biri olarak kabul edilen Dakar Rallisi'nde heyecan sona erdi.

Dakar Rallisi'nde zafer 3'üncü kez Carlos Sainz'in oldu, System.String[]

Dünyanın en zorlu yarışlarından biri olarak kabul edilen Dakar Rallisi'nde heyecan sona erdi. Suudi Arabistan'da büyük bir rekabete sahne olan otomobil kategorisinde Carlos Sainz üçüncü şampiyonluğuna ulaştı. Kamyonda ise Kamaz Master pilotu Andrey Karginov zirveyi kimseye kaptırmadı.

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen 42. Dakar Rallisi'nde şampiyonlar belli oldu. Suudi Arabistan'da büyük bir rekabete sahne olan otomobil kategorisine Red Bull sporcuları damga vurdu. Rallinin 12. ve son etabını otomobil kategorisinde Toyota Gazoo Racing takımından Nasser El-Attiyah'ın kazanmasına karşın rallinin genelinde daha iyi bir performans sergileyen Red Bull sporcusu Carlos Sainz, toplamda 42 saat 59 dakika 17 saniyelik süresiyle şampiyonluğunu ilan etti. 57 yaşındaki İspanyol pilot, 2010 ve 2018'in ardından üçüncü zaferine ulaştı. Dakar Rallisi'nde otomobil kategorisindeki diğer Red Bull sporcuları Nasser El-Attiyah ikinci, Stephene Peterhansel ise üçüncü sırada ralliyi tamamladı

KAMAZ ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Kamyon kategorisinde ise geçilmez Kamaz Master, Dakar Rallisi'nde zirveyi kimseye kaptırmadı. En yakın rakibinden 42 dakika 26 saniye daha hızlı olan Kamaz Master pilotu Andrey Karginov, on iki gün sonunda elde ettiği 46 saat 33 dakika ve 36 saniye ile Kamaz Master takımının üst üste 4, toplamda ise 5. kez şampiyonluğa ulaşmasını sağladı.


Suudi Arabistan, Dakar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:14 Kaynak: DHA
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