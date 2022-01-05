SPOR Dakar Rallisi'ne Nasser Al-Attiyah damgası - Son Dakika

Dakar Rallisi'nde 5'inci gün geride kalırken, Suudi Arabistan'daki dünyanın en zorlu yarışının Al Qaysumah ile Riyadh arasındaki etapta Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah otomobil kategorisinde birinci oldu ve genel klasmandaki liderliğini de sürdürdü. Etabı ikinci sırada bitiren efsane Red Bull sporcusu Sebastian Loeb ise genel klasmanda ikinci sıraya çıktı. Kamaz Master pilotu Eduard Nikolaev ise kamyon kategorisinde zirvenin sahibi oldu. Red Bull sporcusu Sam Sunderland, motosiklet kategorisinde genel klasmanda birinci sıradaki yerini korudu.

Bu sene 44'üncü kez motor tutkunlarını bir araya getiren Dakar Rallisi'nde 5'inci gün sona erdi. 14 gün boyunca yaklaşık 4 bin 300 kilometrelik yol kat edecek sporcular, rallinin beşinci gününde 707 kilometrelik Al Qaysumah ile Riyadh arasındaki etapta yarıştı. Etabın sonunda Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah otomobil kategorisinde birinci olurken, genel klasmandaki liderliğini de sürdürdü. Beşinci etabı ikinci sırada bitiren efsane Red Bull sporcusu Sebastian Loeb ise genel klasmanda ikinci sıraya çıktı. Nasser Al-Attiyah ve Sebastian Loeb'un ardından etabı üçüncü sırada tamamlayan efsane Red Bull sporcusu Carlos Sainz oldu. Kamyon kategorisinde ilk dört günde olduğu gibi yine etaba Kamaz Master damga vurdu. 5'inci etapta ilk iki sırayı Kamaz Master takımı pilotları alırken, Eduard Nikolaev etabın kazananı oldu.

Dakar Rallisi'nin motosiklet kategorisinde ise Sam Sunderland, 5'inci günün sonunda da genel klasmanda zirvede yer alırken, Red Bull KTM Factory Racing pilotu Matthias Walkner da ikinci sıraya yükseldi.