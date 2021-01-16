Dakar Rallisi nefes kesti - Son Dakika

Tüm dünyayı saran salgına rağmen bu yıl da hız kesmeyen Dakar Rallisi'nde kazananlar belli oldu.

Otomobil, 4 çeker (quad), motosiklet, kamyon ve hafif arazi araçları (LWV) kategorilerinde kum zemin ve çöz şartlarında büyük bir mücadeleye sahne olan rallide, otomobil kategorisinin kazananı tecrübeli Fransız pilot Stephane Peterhansel oldu. MINI ile yarışan Peterhansel bu zaferle birlikte 14. kez şampiyonluğa ulaştı.

Stephane Peterhansel

Otomobil kategorisinde Nasser Al-Atiyah, Peterhansel'in 14 dakika 51 saniye gerisinde yarışı ikinci sırada tamamlarken, üçüncü sırayı ise geçen yılın şampiyonu Carlos Sainz almayı başardı.

4 çeker (quad) kategorisinde ise 2018 yılından bu yana Dakar Rallisi'nde yer alan Arjantinli pilot Manuel Andujar kazanan isim oldu.

Sam Sunderland

Motosiklet kategorisinin kazananı Honda Rally Team HRC sürücüsü Kevin Benavides olurken, ikinci sırayı ise takım arkadaşı Ricky Brabec aldı. Kevin Benavides bu zaferle Dakar Rallisi'den yarış kazanan ilk Arjantinli isim oldu. Kategoride podyumun üçüncü basamağına ise KTM'in İngiliz sürücüsü Sam Sunderland çıkmayı başardı. Motosiklet kategorisine bu gelişmelerin yanı sıra amatör sınıfta yarışa katılan Fransız sürücü Pierre Cherpin'in yaşamını yitirmesi damgasını vurdu. 52 yaşındaki Cherpin, 7. etapta geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Dmitry Sotnikov

Son olarak kamyon kategorisinde ise Kamaz Rally Sport takımının Rus pilotu Dmitry Sotnikov kazanmayı başardı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen hafif arazi araçlarının katıldığ LWV kategorisinin kazananı ise Francisco Chaleco Lopez oldu.