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Son dakika haber... SPOR Dakar Rallisi'nin 4'üncü gününde kazanan Carlos Sainz - Son Dakika

Son dakika haber... SPOR Dakar Rallisi'nin 4'üncü gününde kazanan Carlos Sainz

04.01.2022 17:04

Son dakika haberine göre Dakar Rallisi'nin 4'üncü gününde kazanan Carlos Sainz - Dakar Rallisi'nde 4'üncü gün geride kalırken, Suudi Arabistan'daki dünyanın en zorlu yarışının Al Qaisumah etabında efsane Red Bull sporcusu Carlos Sainz otomobil kategorisinde birinci olmayı başardı.

Dakar Rallisi'nin 4'üncü gününde kazanan Carlos Sainz

- Dakar Rallisi'nde 4'üncü gün geride kalırken, Suudi Arabistan'daki dünyanın en zorlu yarışının Al Qaisumah etabında efsane Red Bull sporcusu Carlos Sainz otomobil kategorisinde birinci olmayı başardı. Kamaz Master pilotu Dmitry Sotnikov ise kamyon kategorisinde zirvenin sahibi olurken, Red Bull sporcusu Sam Sunderland motosiklet kategorisinde, bir diğer Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah otomobil kategorisinde genel klasmanda birinci sıradaki yerlerini korudular.

Bu sene 44'üncü kez motor tutkunlarını bir araya getiren Dakar Rallisi'nde 4'üncü gün sona erdi. 14 gün boyunca yaklaşık 4 bin 300 kilometrelik yol kat edecek sporcular, rallinin dördüncü gününde 636 kilometrelik Al Qaisumah etabında yarıştı. Heyecan dolu anlara sahne olan etabın sonunda efsane Red Bull sporcusu Carlos Sainz, otomobil kategorisinde birinci olmayı başardı. Genel klasmanda ise Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah zirvede yer aldı.

Kamyon kategorisinde ilk üç günde olduğu gibi yine etaba Kamaz Master damga vurdu. İlk iki günün sonunda ilk üç sırayı alan Kamaz Master takımı bugün de kazanmayı başardı. Kamaz Master pilotu Dmitry Sotnikov dördüncü etabın kazananı oldu.

Dakar Rallisi'nin motosiklet kategorisinde ise Sam Sunderland rüzgarı esiyor. Red Bull sporcusu Sunderland dördüncü günün sonunda da genel klasmanda zirvede yer aldı. Red Bull KTM Factory Racing'in sporcusu Toby Price ise dördüncü günkü yarışı ikinci sırada tamamladı.

Bir prolog ve 12 etaptan oluşan 14 günlük yolculuğun beşinci günü 707 kilometrelik Al Qaysumah ile Riyadh arasında koşulacak.

Son dakika haber... SPOR Dakar Rallisi'nin 4'üncü gününde kazanan Carlos Sainz
Son dakika haber... SPOR Dakar Rallisi'nin 4'üncü gününde kazanan Carlos Sainz
Son dakika haber... SPOR Dakar Rallisi'nin 4'üncü gününde kazanan Carlos Sainz
Son dakika haber... SPOR Dakar Rallisi'nin 4'üncü gününde kazanan Carlos Sainz
Son dakika haber... SPOR Dakar Rallisi'nin 4'üncü gününde kazanan Carlos Sainz
Son dakika haber... SPOR Dakar Rallisi'nin 4'üncü gününde kazanan Carlos Sainz

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Suudi Arabistan, Sam Sunderland, Otomobil, Redbull, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... SPOR Dakar Rallisi'nin 4'üncü gününde kazanan Carlos Sainz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... SPOR Dakar Rallisi'nin 4'üncü gününde kazanan Carlos Sainz - Son Dakika
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