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Dakar Rallisi'nin ikinci gününde de Red Bull sporcuları zirvede - Son Dakika

Dakar Rallisi'nin ikinci gününde de Red Bull sporcuları zirvede

02.01.2022 17:09
Dakar Rallisi'nin ikinci gününde de Red Bull sporcuları zirvede

Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi'nde ikinci gün geride kaldı.

Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi'nde ikinci gün geride kaldı. Suudi Arabistan'daki yarışın ikinci gününde Hail etabının sonunda Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah otomobil kategorisinde, bir diğer Red Bull sporcusu Daniel Sanders motosiklet kategorisinde, Kamaz Master pilotu Dmitry Sotnikov ise kamyon kategorisinde zirvede yer aldı.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 44. kez motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi. Sporcuların 14 gün boyunca yaklaşık 4 bin 300 kilometrelik yol kat edeceği Dakar Rallisi, ikinci gününde de büyük bir heyecana sahne oldu. Hail-Hail arasında koşulan 514 kilometrelik etabın sonunda otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah bir kez daha birinci oldu. Otomobil kategorisinde ikinci sırada ise bir diğer Red Bull sporcusu Sebastien Loeb yer aldı.

Kamyon kategorisinde Kamaz Master, Dakar Rallisi'nin ikinci gününe de damga vurdu. Dünkü etapta ilk üç sırayı alan Kamaz Master takımı bugünkü etapta da ilk iki sıranın sahibi oldu. Dmitry Sotnikov ise Hail etabının kazananı olmayı başardı.

Dakar Rallisi'nin motosiklet kategorisinde de Daniel Sanders rüzgarı esmeye devam ediyor. İlk gün sonunda liderlik koltuğuna oturan Red Bull sporcusu ikinci günün sonunda da zirvedeki yerini korudu.

Bir prolog ve 12 etaptan oluşan 14 günlük yolculuğun üçüncü günü Hail ile Al Artawıyah arasında koşulacak.

(İHA)

Dakar Rallisi'nin ikinci gününde de Red Bull sporcuları zirvede
Dakar Rallisi'nin ikinci gününde de Red Bull sporcuları zirvede

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Suudi Arabistan, Otomobil, Redbull, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dakar Rallisi'nin ikinci gününde de Red Bull sporcuları zirvede - Son Dakika


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